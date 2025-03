Lotje Schoots, Anniek van Dulst en Bennie van Es indoorkampioenen

Op zondag 9 maart werden de indoorkampioenschappen in de klassen Z1, Z2 en ZZL verreden in Ermelo. De kersverse kampioenen in het Z1 zijn Bennie van Es met de zesjarige Jedokus Hof (v. Nane 492), die als enige Fries in het deelnemersveld de winst mee naar huis nam. Na de finale kür op muziek in het Z2 waren het Anniek van Dulst en My First Choice - Dutopia (v. First Choice) die het kampioenschap wonnen. De titel in het ZZL werd gewonnen door Lotje Schoots en Lafeniz Texel Rs2 (v. Henkie).

In het Z1 werd alleen een proef gereden, het Z2 en ZZL mochten de beste acht uit de proef een finale kür op muziek rijden. Voor het kampioenschap telde beide proeven.

Daarbij werd het spannend in het klassement van het Z2. Waar de Z2 proef gewonnen werd door Anniek van Dulst en My First Choice – Dutopia (v. First Choice), moesten zij in de kür op muziek met de derde plaats genoegen nemen. Uiteindelijk trok Van Dulst toch het kampioenschap naar zich toe. Lara van Nek, die met Obsession Taonga (v. Vitalis) de kür won, werd tweede en Thalia Rockx met Naomyi de la Fazenda (v. Secret) derde.

In de ZZL-proef reed Morgan Walraven met Benicia (v. Benicio) naar de tweede plaats, Kim Alting werd derde met Barça (v. Baron). In de kür op muziek won opnieuw Schoots, maar zakten Walraven en Alting terug naar de vijfde en zesde plaats. Tweede in de finale was Esmee Donkers met Lord Weltino (v. Dante Weltino), die uiteindelijk derde in het kampioenschap werden. Derde in de kür op muziek was Yasmin Westerink met Amphytrion OLD (v. Ampère), die uiteindelijk de tweede plaats in het kampioenschap pakte.

Uitslagen

Dressuur paarden Overall kampioen klasse ZZ-licht gesponsord door Hartog

Lotje Schoots met Lafeniz Texel Rs2 (Regio Utrecht): 145.553 Yasmin Westerink met Amphitryon OLD (Regio Gelderland): 142.851 Esmee Donkers met Lord Weltino (Regio Noord-Brabant): 142.591

Dressuur paarden Overall kampioen klasse Z2 gesponsord door Horseware

Anniek van Dulst met My First Choice – Dutopia (Regio Gelderland): 145.893 Lara van Nek met Obsession Taonga (Regio Noord-Holland): 145.56 Thalia Rockx met Naomyi De La Fazenda (Regio Noord-Brabant): 145.491

Dressuur paarden Klasse Z1 gesponsord door Clip My Horse

Bennie van Es met Jedokus Hof (Regio Friesland): 70.238 Rosa Vlaar met Magnar NL (Regio Noord-Holland): 69.952 Floor Schevers met Nybrona (Regio Drenthe): 69.191

