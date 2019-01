Lotje Schoots: ‘Eigenlijk is Grace nooit kijkerig’

Met dik drie procent voorsprong was Lotje Schoots vandaag op de Subtopwedstrijd in Utrecht de overduidelijke winnares van de Prix St. Georges. Met haar merrie Grace of Rose (v. Jazz) kwam de score uit op 67,721%, die zonder een aantal dure fouten zeker hoger was geweest.

“Eigenlijk ben ik heel tevreden, het was alleen jammer van de twee dure fouten”, vertelt Lotje Schoots over haar winnende proef. “In één hoek was Grace een beetje kijkerig terwijl ze dat eigenlijk nooit is. Dat overviel me een beetje.”

Even te weinig controle

Daardoor liep Schoots met haar Jazz-merrie een grote fout op in de tweede pirouette en in de serie om de drie. “Die pirouette was naar die hoek toe en toen ik het tweede deel richting de hoefslag draaide sprong ze om en viel er uit. Dat was echt een mislukking, heel zonde voor zo’n dubbelteller. En de serie om de serie was ook richting die hoek waardoor de laatste wissel mislukte. In dat stukje had ik net even te weinig controle.”

Nog makkelijker

Maar ondanks deze onvoldoendes overheerst bij Schoots het goede gevoel. “We zijn de laatste tijd in training bezig geweest om het er nog makkelijker te laten uitzien en dat lukte heel erg goed. Dat was ook mooi terug te zien in de cijfers”, zegt de amazone die een hele rits zevens, 7,5-en en achten op haar protocol kreeg. “Zonder de fouten hadden we over de zeventig maar ik ben vooral heel blij dat waar we aan gewerkt hebben nu z’n vruchten gaat afwerpen.”

Startplek Ermelo

Het duo presteerde dit seizoen sterk op de eerste en tweede selectie voor de KNHS Indoorkampioenschappen en met een (gedeelde) vijfde plaats in de tussenstand lijken ze verzekerd van een startplek voor de titelstrijd in Ermelo. “De derde selectie kan ik helaas niet rijden. Dan zijn we voor een beurs in het buitenland. Maar met deze plek in de tussenstand denk ik wel dat het goed komt.”

Mudde twee keer in top 5

Justine Mudde reed zich met haar beide paarden in de top vijf. Met Easy Rider (v. Sorento) noteerde ze de tweede score van 64,265% en Filemon (v. Apache) werd vierde met 63,458%. Tussen de resultaten van Mudde nestelde Maxime Osse zich. Zij reed HemCell Estados (v. Krack C) naar 64,191%.

Zware Tour voor Kamper

In het gecombineerde klassement Zware Tour stond Liseon Kamper – Bol overtuigend aan kop. Haar Grand Prix-proef met Dance Little Diamond (v. Valdez) was goed voor 65,978%. Milou Zijlstra reed Upset (v. Jetset-d) in de Grand Prix naar 61,658% en mocht daarmee het rode lint ophalen.

Bron: Horses.nl