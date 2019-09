Lotje Schoots: ‘Focus ligt op beetje doorknutselen’

Op haar eigen Subtopwedstrijd in Abcoude was Lotje Schoots de grote winnares van de Lichte Tour. Met Grace of Rose (Jazz x Krack C) noteerde ze in de Prix St. Georges 70% en in de Intermédiaire I ging er met 70,735% nog een schepje bovenop. Met die scores won het duo met flinke voorsprong de eerste en tweede prijs in de gecombineerde rubriek Lichte Tour.

“Halverwege de ochtend hadden we een gigantische hoosbui waardoor de baan helemaal onder water stond. Dat was voor een aantal ruiters heel vervelend”, legt Lotje Schoots uit die vandaag een dubbelrol vervulde, namelijk die van amazone en mede-organisator van de wedstrijd. “Toen ik de baan in moest lagen er nog wat plassen. Dat was een beetje schipperen maar Grace liep er wel doorheen.”

Afwerkingsdingetjes

De laatste wedstrijd die Schoots met Grace of Rose reed was CDI Leudelange van twee maanden geleden. “Daarna zijn we thuis met het verdere werk bezig geweest en hebben niet meer proefgericht getraind en ook niet naar deze wedstrijd toe gewerkt. Maar het was thuis dus ik wilde toch graag meerijden. In de Prix St. Georges voelde Grace een klein beetje strak en hadden we wat afwerkingsdingetjes. Die proef kon beter. Over de Inter I ben ik een stuk meer tevreden.”

Grootste winst

Schoots is vooral blij met de pirouettes die in beide proeven achten opleverden. “Thuis kan ik ze altijd heel makkelijk zetten en klein draaien maar in de ring is het normaal een beetje schipperen. Dan krijg ik ze net niet zo mooi. Maar vandaag wel! Dat was de grootste winst vandaag”, zegt Schoots lachend.

Snelle leerling

In de training thuis is Schoots met Grace of Rose bezig met het Grand Prix-werk. “Ze pakt alles heel goed op alleen de piaffe is een beetje een dingetje. Daarin wordt ze heet en dat heeft nog meer tijd nodig. Maar ze begint steeds meer te ontspannen en het te begrijpen. De passage en de eners zijn heel makkelijk. Wat dat betreft is ze een snelle leerling. We hebben nog geen planning en waarschijnlijk start ik haar ook nog wel een paar keer in de Lichte Tour. De focus ligt deze winter op een beetje doorknutselen.”

Chris Epskamp volgt

In deze gecombineerde rubriek Lichte Tour gingen de volgprijzen naar combinaties die de Prix St. Georges reden. Chris Epskamp en Wubels ZW (v. Rubels) werden derde met 66,471%. Merel Massop en MS Duchateau (v. onbekend) volgden met 65,735% op de vierde plek.

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl