Lotje Schoots: ‘Hier doe je het allemaal voor’

Lotje Schoots heeft er een paard voor de Subtop bij. Dat is de zesjarige merrie Isabella B (Desperados x Jazz) waarmee Schoots eerder in de basis en de IBOP hoog scoorde. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Wormerveer debuteerde het duo in het ZZ-Zwaar en noteerde daarin 68,143% en 65,643%. Met die scores wonnen ze beide proeven.

“Ik ben echt hartstikke tevreden. Afgelopen zomer liep Isabella op de Hippiade in het Z2 en daarna hebben we een keer ZZ-Licht gestart. Ze is pas zes dus het is nog vroeg zat”, vertelt Lotje Schoots.

Niet echt de bedoeling

De amazone is vooral blij met de eerste proef. “Die liep eigenlijk heel fijn en foutloos. De pirouettes kunnen nog wat beter en meer gezet en de inzet van de appuyementen kon mooier. Maar voor nu ben ik hier heel blij mee. In de tweede proef had Isabella de pijp echt leeg en daardoor kregen we twee grote fouten. Dat was zonde. De keertwendingen werden pirouettes en de pirouettes werden keertwendingen. In de keerwendingen galoppeerde Isabella aan en in de pirouettes verloor ze de kracht en energie en toen viel ze eruit. Ik had haar wel snel terug maar dat was niet echt de bedoeling.”

Kilometers maken

“Van te voren twijfelde ik ook wel of ik één of twee proeven zou rijden maar een wedstrijd is anders dan thuis trainen. Ik besloot: ik ga het gewoon te gaan doen en dan zien we wel. Het was zonde van de foutjes maar Isabella is er wel wijzer van geworden. We gaan nu gewoon lekker kilometers maken.”

Nu soort van klaar

Schoots heeft Isabella samen in eigendom met haar fokker, familie Bleeker, en rijdt de merrie van jongs af aan. “Isabella is hartstikke groot en ik heb haar afgelopen zomer bewust nog in het Z2 gehouden. Ze is best handig in haar lichaam en heeft geen moeite met de oefeningen maar de afgelopen twee maanden heeft ze zich echt ontwikkeld. Nu is haar lijf er een soort van klaar voor. Het is leuk als de jonkies zich zo ontwikkelen, daar doe je het allemaal voor. Isabella komt uit dezelfde moederlijn als mijn voormalige toppaard Reine B, dat maakt het extra leuk.”

De Graaf twee keer tweede

In beide proeven volgde Debby de Graaf op de tweede plaats. Met de Fries Kai Galloper (v. Uldrik) noteerde ze in de eerste proef 66,643% en in de tweede 64,50%. In de eerste proef eindigde nog een Fries in de top drie. Dat was Olbert B. (v. Wylster) op de derde plaats. Zijn amazone Marleen Glorie reed hem naar 60,643%. In de tweede proef van deze avondgroep scoorden alleen de nummers een en twee (Schoots en De Graaf) een voldoende score, de overige combinaties bleven onder de zestig procent.

Gouwenberg en Noorlander

In de ochtendgroep ZZ-Zwaar ging de overwinning in de eerste proef naar Sanne Gouwenberg. Zij reed Freeyo (v. Johnson) naar 65,143% en zette daarmee de enige score boven de 65 procent neer. Priscilla Noorlander en Gentleman (v. Bretton Woods) werden tweede met 63,00%. Lisa Koenis en Celeste (v. onbekend) volgden met 60,643% op de derde plaats.

In de tweede proef kwam Sanne Gouwenberg niet aan start en hierin klom Priscilla Noorlander op naar de eerste plaats met een score van 64,571%. Na een mindere eerste proef maakte Heleen Zwaal het goed in de tweede. Hierin stuurde ze Zarinero (v. Son de Niro) met 60,214% naar het rode lint.

Prix St. Georges voor Broekman

Robbin Broekman debuteerde vorige week met Quando (v. Quasar de Charry) in de Prix St. Georges en werd toen vierde met ruim 63 procent. Met 65,882% ging er vandaag een schep bovenop en die score was goed genoeg voor de zege. Gerdine Maree en Holiday (v. Dream Boy) bleven met 64,853% onder hun eerdere scores en werden tweede. Olivier Goede en Aron (v. Negro) keerden na een wedstrijdpauze terug in de ring en noteerden de derde score van 64,338%.

Sijtsma aan kop in Inter I

In de Intermédiaire I bleef Iris Sijtsma twee procent voor op de concurrentie. Met Sijtsmafarm’s Eye Catcher (v. Gribaldi) noteerde ze 66,544%. Met 64,559% deelden twee combinatie de tweede plaats: Joyce van Schaick met Glendale (v. Ampère) en Olivier Goede met Aron.

Poelman wint debuut

Jessica Poelman reed Zamora (v. Welt Hit II) voor de eerste keer bij de young riders en dat debuut was met 65,29% goed voor de overwinning. Jet de Geer noteerde met Babette (v. Krack C) de tweede score van 64,63%.

Lees ook:

Mercedes Verweij: ‘Even een nieuwe uitdaging’

Uitslag

Bron: Horses.nl