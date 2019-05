Lotje Schoots springt met ‘grote Shetlander’ ring uit: ‘Hij blijft een boefje’

Lotje Schoots was vandaag op de Subtopwedstrijd in haar eigen achtertuin in Abcoude niet te kloppen. Met Equitop Favorit (Jazz x Jetset-D) won ze haar tweede wedstrijd in de Intermédiaire II met 68,382%. In de Lichte Tour reed Schoots Grace of Rose (Jazz x Krack C) naar twee royale overwinningen: 69,353% in de Prix St. Georges en 71,985% in de Intermédiaire I wat tevens een nieuw persoonlijk record betekende.

Op Texel debuteerden Lotje Schoots en Favorit vorige week in de Intermédiaire II. Toen behaalden ook al ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix. “Favorit stond er vandaag eigenlijk goed aan en ik durfde er zelf ook meer aan te rijden. We hadden wel nog twee hakkels. In de serie om de twee misten we de tweede wissel maar daarna ging hij wel weer heel mooi door. Verder kwam hij de tweede piaffe een beetje te voorwaarts in. Toen dacht ik: even doorgaan en toen pakte hij het heel goed op. En vorige week dacht Favorit op de laatste lijn dat hij klaar was maar nu bleef hij ook daarin mooi doortrekken. Vooral met die verbetering in een week tijd ben ik heel blij.”

Nog niet afgeleerd

Eerder noemde Schoots Favorit, vanwege zijn gedrag, een grote Shetlander. Met de stabiele scores die de Jazz-zoon nu in de Intermédiaire II loopt zou je denken dat hij inmiddels een safe Zware Tour-paard is. Maar dat blijkt nog niet helemaal het geval. “Ook vandaag gedroeg hij zich weer als een Shet”, zegt Schoots lachend. “We gingen de ring in, reden een rondje en toen ik van hand veranderde en een wissel wilde rijden zei hij tabee! Hij sprong de ring uit en ik probeerde hem te stoppen maar had niet zo heel veel meer te vertellen. Toen sprong hij de ring weer in. Gelukkig was de proef nog niet begonnen. Het was alweer een tijdje geleden dat Favorit zich zo gedroeg maar hij is het nog niet afgeleerd. Aan zijn talent ligt het niet maar hij blijft een boefje.”

Thuis doorknutselen

Na twee geslaagde wedstrijden in het voorportaal van de Grand Prix houdt Schoots Favorit nu voorlopig even thuis. “Hij is natuurlijk pas negen en voor de Zware Tour nog heel jong. Ik weet nu hoe hij op dit niveau in de ring is en als hij thuis goed voor elkaar is, doet hij het ook in de ring. Ik had bij hem wel gedacht dat hij alles ging leren maar nu blijkt dat hoe moeilijker het wordt, hoe beter hij zijn best gaat doen. Dit niveau vindt hij veel interessanter. We gaan thuis weer lekker doorknutselen en dan een keer kijken wanneer we overgaan. Het is in ieder geval heel leuk om weer een paard op dit niveau te hebben.”

Grace steeds safer

Ook met de proeven van Grace of Rose, die onlangs in Aalsmeer ook al beide Lichte Tour-proeven won, is Schoots in haar nopjes. “De laatste tijd gaat het echt foutloos en ze wordt steeds safer. Vandaag was ze in de Prix net even te scherp maar de Inter I was echt strak en foutloos”, aldus Schoots die vorige maand al de 70 procent aantikte in de Intermédiaire I en nu een nieuw persoonlijk record noteerde in deze proef. “Net als bij Favorit geldt ook voor Grace dat ze een moeilijkere proef beter doorloopt. Het jeugdige gaat er nu af en de Inter I past haar echt heel goed.”

Generale NK

Deze wedstrijd betekende een goede generale voor Schoots en Grace of Rose, die over twee weken van start gaan op het NK Dressuur. “Het was fijn om met haar nog een keer de ring in te gaan. Vaak is ze op concours net wat scherper dan thuis en het is goed om haar in het wedstrijdritme te houden. Ik merk nu dat het verschil tussen thuis en in de ring steeds minder groot wordt.”

Volgprijzen

In de Intermédiaire II noteerde Maeva Delage de tweede score. De Franse amazone, die sinds een aantal maanden neergestreken is bij Joyce Heuitink, behaalde met Dariska du Loup Pendu (v. Vivaldi) 64,265%.

Merel Massop mocht zich als tweede opstellen in de Prix St. Georges. Haar score met MS Duchateau (v. onbekend) kwam uit op 66,765%. Eva Lunau en de twaalfjarige ruin All Star (v. Aljano) volgden met 63,603% op de derde plaats.

In de Intermédiaire I zette Sem Stiemer met Bløf (v. Uptown) de tweede score van 65,000% neer.

Bron: Horses.nl