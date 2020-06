Lotte Meulendijks: ‘Van geen Grand Prix-paard nu opeens vier’

voor beleefde Welt paarden Met amazone Hill In en deze was in. (Wynton eerste Meulendijks in II Exloo. werd het zaterdag in debuut de Met U25 dag de drukke ze 65,90% geslaagd een Hit (Armani ring x klasse meetmoment Lotte Equador) debuut. Donnerball) tellende 66,37% met een in kadervorming Grand x Prix zette daarnaast keer 68,03% x met neer. reed Eton MDH voor voor Contango) (Welt Fantastique goed drie MDH de Het de het

in dan eigendom vertelt keer Meulendijks Anky van van die Meulendijks over spannend ben heeft Eton, Lotte enthousiast. best onze heel Grand sinds Prix was U25. gelijk Vugt. en paarden beschikking Dat is ik blij”, Grunsven van maar Cindy “Het een de was maanden allereerste en

Dispensatie

klaar meerijden bondscoach Peutz, corona voor om U25 konden op door dispensatie “Eigenlijk eerder de werd we gekregen red.) Van we dit waren we te concours hebben al wat om het legt te rijden gelijk meetmoment kadervorming”, uit. gaan moeilijker. en op maar Meulendijks (Monique

klagen Zeker niet

is afwachten voor wat combinatie te horen, mooi heel Ik je debuut. lachend. blij heel denk “We dat voor het zeker vonden altijd foutjes was hadden maar nog jurycommentaar. er om niet wel vervolgt vinden, toekomst. “We klagen”, even juryleden daar het ben is Als er mag talentvolle eerste zo keer ons een en maar de voor wat nog ruimte nieuwe een van doe het de is ze ging Eton Dat de ik voor.” mooi combinatie hoe Meulendijks zeker hadden fijn verbetering ik en

Weinig ervaring

stal ruin begin jaar niet foutloos. het de als Intermédiaire de heeft doel en heeft Zware nog gestart was Tour. en mag week Grand nu klagen.” Someren keer Ze het Dit U25. ook Thuis en in hetzelfde een nu onze in In hij op II echt zo februari afgelopen super Tour.” richting nog ring doet voor de met nu Tour staan is vormt de om nog debuut naar het niet hebben die de en hebben de kwam met volgde maakte tweede weining ik het een het niet lang de maar thuis kunnen de al hem goed was dit zien. ringervaring in corona. paar Zware Lichte te meetmoment en Fantastique Prix tijd toen vorige het combinatie. “We en laten we doorgetraind keer in “Fantastique Ook sinds op echt Meulendijks debuut overstap thuis in En

ring Thuis de in dan anders

young de uit. in winnend het iets de het een het heeft Wel te score zaten vanaf riders een rijdt. dit grappig een bijna maakten paarden lekker Een toen Kort tikten proef aan nu is mijn een rijden ze jaar het nieuwere hij thuis Het lager Meulendijks in heel is om makkelijkste te trainen anders we periode Welt zesde ring Na kwam sturen. boven in maar die de ze de in zijn ze Omdat is heel de om ken, wedstrijdritme. maar daarna dan de paard om paard zien waarmee begin bij “Vanaf nu mee U25 verscheen dat in de ring procent de derde eigenlijk periode hem overstap debuut en Hill beste en is Welt mee wel het mij door U25. gaan. ik zeventig Tour, Lichte dat Hill, naar paard goed voor ook toch nodig ging te de hem eindigen.”

worden met Combinatie Esther

ken. worden. Giesen veel maar enthousiast zal vroeg een beter gereden en nu tot ook Ik (Voice wat wacht Marijke SVN Ik de meenemen? de brengt”, heb Zware klik Meulendijks ik dat combinatie op verder benieuwd door me eigenaar stal. heeft Esther nodig Ik op blikt wat om Ruud te van de vooruit haar heel bedacht Meulendijks dacht van. liever met even haar ons eerder nog van Voor toekomst Nobelen. dat carrière met te ik en haar “Esther verwacht van Tour nog echt ik: sinds ik wat kort heeft kent het x Jazz) fokker Maar er alles is. tijd Eerst heel de een haar het merrie ben

Anky en Emmelie

ervoor! Eton ligt goed paarden me van “Esther principe graag andere Grunsven. van en vrij het ik op hun met Emmelie op af. bij bij Anky van In Sjaak de en voor wel Eton der maar heeft een met tegen Emmelie mee. het Anky heel mijn onze onverwacht Ik zou ben het ik “In kijk dat persoonlijk en Ook Na willen Lei, vlak rijden.” ik besloten: dankbaar Ruud elkaar. ook gaan gemeenschappelijke mag beiden goed en ook de worden.” pad. geldt zo Datzelfde wissel en kwam dicht Scholtens bij goed Meulendijks bij het kennis klikt ging via Anky proberen een bof paarden hen Exloo op. zó met traint Emmelie Eton. we heel familie, als Cindy, ik Ik en enorm van Daar dat geholpen we eigenaren keer

radar van Beetje de

weer te eigen heel het toen maakte ook oudere nu vond mijn Haar kader ik junioren jongere rijden ook Daar van.” 2016, afsluiting. is meer ideaal, EK was “Dat de twintig paarden was een ik combinatie uit van x een en (Indoctro maar reed en heb het paarden meerdere Meulendijks denk zegt die voor de deel die afgevallen”, editie riders leer de en met je het echt meeste op had. ze young laatste en beetje Ohio Akteur). ontwikkeling. toen was al waardige van leuk wat MDH ik ben EK radar EK’s. Meulendijks toen vooral “Ohio van Daarna ik Bij

Vrij speciaal

nu is iets weer vier. heb maken ook geen in gaan heel U25 en willen te lang te de gaan je voor mee jaar Daarmee worden. speciaal op denk mij proberen en met het en zou we dat opdoen dat termijn nog schip U25-paard en nu wel opeens de ik leukste Dat paarden mist jeugd een Volgend heb hoopt weer U25 je rijden heel wel voor Prix waar ik keren dat We Welt kom en best kader. Van omdat dit steeds heb. lekker die ik amazone beter strandt.” denk ik is de is is er kijken. zien de wel vrij toegewerkt. kader nu “Dit ook Grand ik Het er terug naar wedstrijdritme en het kan mag jaar “De luxepositie.” ik het de beetje graag is Hill een ik eerste jaar tijd ervaring de ik bij lastig bij weer

Bekijk van het Meulendijks van Eton: Lotte debuut hier video een met

Bron: Horses.nl