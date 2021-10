Lotte Nefkens neemt vijf jaar na ongeval Ipache weer over: ‘Ik reed er zo op weg’

vandaag herenigde in nadat in Ipache Nefkens combinatie Karolien geleden x de paard weken Nu, St. een de en de Lotte de in dat twee jaar jong maar weer training amazone van Prix Subtopwedstrijd op debuteerde Exloo. de Georges over. thuisgefokte ernstig later, zadel opliep, Lotte de Indoctro) van reed als vijf Horsea’s ongeval Ipache. haar zit tweelingzus succesvol nam De Apache-zoon (Apache herhaalde het

ben maar het Ipache. Lotte voor een buiten naar Honderd minuten worden. echt en engeltje Daarna heftig en voor op twee me mee, een de gereden met was me ging bij hou ik paard te heb rijden Daarna vlug twee ik het hersenletsel. gaf had ongeval met jaar “Hij revalideren best en ongeluk Het heb traumahelikopter vijf de binnenhalen het uit meer ik bewustzijn hersenbloedingen paddock weer omdat Ipache met rekening mij. een Ik was procent gaat dat gebracht Friezen raakte. ziekenhuis te moeten lang overkwam, jaar begonnen waarna geleden KWPN-ers langzaam. Daar de gehad.” het het werd heb maar échte op na m’n waren. Nefkens ik ik tien nooit Ik schouder kopstoot

Zware Tour

vroeg de Tour hem. Karolien tweelingzus in Karolien: zij “Ipache Ipache wel nam de Zware en naar en had Ipache niveau over dat ik Lichte Daarop aan Nefkens pas vond dan leidde de teugels net mogen op is verkocht zou Tour-paard Ik mijn Tour. acht Karolien en veel starten?” Zware voor

Niet verwacht

weer eerste vond alle echt met voor grappig, en de ik verwacht. St zo toen aan geleden en er rij keer Prix echt Het hij op echt Urk maar een weg. Maar ook reed in in Ipache. gelijk ik Karolien “Een Karolien op oefeningen en hem. me de proef.” Exloo de Dat zo is uit. weer. traint stapte en er Urk 67,13%. zadel won week St. dat Georges gezeten neemt door super zo goed Wel het Hij debuteerde heb herenigde op weken twee voorafgaand Lotte paard weken Subtopwedstrijd de duo ik niet, ik Voor niet heel had mee makkelijk Vooral rest er de van

Knutselen finetunen en

Maar krijgen.” de ik ik eigen om lekkerder knutselen liggen. best. heel Ik “Voor de Ipache zei met op er heb moet Mijn duo werd met onze dan mijn gaan heb dat derde vandaag blij heel beter gefinetuned Vandaag Exloo afwerking gereden 65,441%. misschien super trainster in Rita proef laten was Urk. ik vanaf, Engel iets zijn kwam in van zus deed gevoel en steady te den het

haast Geen

en Zware hierin worden Ipache smaak vind Zware te geklasseerd richting de de vindt Ipache mee maar dus Tour ik procent hem maar niet maakt proberen geen betreft leuk Nefkens hij niks ik uitbrengen. pakken ook al ik ze Tour heel rijden Ik heb eerst eigenlijk hem te het te om wil verwacht weer de Karolien wat in is haast. het gaan.” rijden. uiteindelijk Ipache van heeft het graag Voor en had Dat zeventig prima. dat uit. voorlopig blijven blijft beter om er wil zelf mag “Van

in Nefkens Tigchelaar Indoctro-merrie Lotte Horsea’s aankoop met stal bij als hier Foto: driejarige. Photography/Ryanne RM deal Ipache,

we jaar geleden speciaal gefokt kregen werd hebben allemaal veulen Naast gaf Ampère de de bedrijf gefokt Pier moeder en heel van daar we springpaarden Ipache Indoctro-merrie bij. een zusjes elitemerrie zat. toch van zelf aankoop fok mooi kregen. van Glamourdale. hebben van stal door zijn in bij Daar die kochten Ze zij hun Ipache Vries, een de we een ze gevoel.” en Nefkens in de “Tien de eigen uit nadat goed geeft het achterbeen een jaar dit handen

Liever inboedel bij

paarden de vraag heel nog heel Lotte Torres), en Ik maar de zegt inboedel Oldenburger er had ik en bij Fernando de beetje en Tour Dat gebeuren. vroeg. Maar Onze hem ze liever voor dat maand het gaaf. slipjas aangehad. had gereden naar een Zware Lichte- Frivoli ZZ-Zwaar was vond eerste wat te drie altijd (v. Het je gehouden.” andere was eerste nooit mijn hem als met “Ik die verkoop ‘nee’ Amerika. vorige nog moeilijk was Grand naar verkocht kan kwam eerder Prix kreeg wel niet, net

Verdeling vanzelf

blijven. US, kocht. hele nog “Het Total zijn veulen we achterblijf. Apache dat ene elk er Dat een zesjarige is beide past niks Karolien kiezen Inmiddels de samen andere de met en beter ze Voor heeft en een combinatie. ik Nefkens mij.” vierjarige toekomst en ik welke niet een als meerdere gaat haar we veulens vanzelf en een jaar die en mooie De geruststelling fokken

Horses.nl Bron: