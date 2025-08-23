Lotte van den Herik overwint zenuwen en wint Grand Prix: ‘Nu veel leuker om op wedstrijd te gaan’

Lotte van den Herik draaide met Giovanni VDH (Ampère x Scandic) succesvol mee in de Grand Prix U25 en nam ruimschoots de tijd om de overstap naar de senioren Grand Prix te maken. In die wedstrijdpauze werkte de amazone er hard aan om haar zenuwen onder controle te kijken. En dat werp zijn vruchten af: op de Subtopwedstrijd in Ridderkerk reed Van den Herik naar een mooie eerste plaats in de Grand Prix.
in Ik uit. vierde werd U25 70 heel Na we Herik de kader in de ben sloeg ring een het “In Lotte scoorden gekregen. toen Het toen koningsklasse. outs reden senioren Ridderkerk dicht. wedstrijd mochten bij wedstrijdpauze zo’n het in legt wedstrijden ik keerde van de begin van was de veel het heb combinatie hun echt en echt juli Toen en serieuzer vreselijk”, debuteerde helemaal voor en en Prix. Vrijdag negen den de black maanden dik ging in meetrainen. Grand goed procent zenuwachtig terug we ze
Traject sportpsycholoog
letterlijk Dominique maar Van ik den het in hem heb op een trainster want bij wedstrijdpauze was Filion hard Sanne zo mee er stop meer. Dan doe twee.” beetje was “Mijn thuis Zeker klaar natuurlijk ben, lassen. ging één ik goed heb rijden die In aan als met één zenuwachtig het Herik Gio te wedstrijd gewerkt. en Daarop beter ik ik niet. traject ik en niks Beijerman mezelf gewerkt, Toen wordt en ingegaan aan wilde wat net periode en ook langer heel besloot een Gio hebben. ben ik
naar peptalk dipje Van
in goede weer werd had kant mindset grotere zat hc ik dat wedstrijdjes wedstrijd wat goede gereden. het de zenuwachtig kunnen één ik ik in zetten dipje. geleden wordt. de over, zenuwachtig. een als een publiek geven heb peptalk ik en keer de merk even was paar “In een en een kan mijn Maar niet zeker nog voor Prix weken kleine mindset.” ik weer is twee Grand Ik ik en Maar om keer hebben we Dat mezelf met wat langs op Ridderkerk
stapje Volgend
“Op zenuwen internationaal eigenlijk te en De veel wedstrijden amazone de moeten groot zenuwachtig amazone ik pakken. me een maar hoger kleine die overwonnen. U25 starten”, nu moet heeft internationaal gaaf een stapje scores ben Eerst niet de ik haar meer lijkt vervolgt heel reed. volgend al nu bij het ook dan deel keer de om elke voor
Grand Prix Kinder
de hierin maar ook echt klasse. nog GP vergeleken andere een moet Grand nog “De ik Maar U25 iedereen wel het Grand andere is senioren proef en wel Prix geloven als Grand Echt haalbaar.” de Prix U25 Prix allebei hele kinder maken. is kilometers en zelf hele Prix. met Grand is moet een ik is De een de
leuker Ook voor omgeving
zegt ze De kan veel is lachend. leuker haar relaxter. dat Herik kan mijn Van voor op wedstrijd en beheersen. Dat omgeving”, ben gaan. te leuker den zenuwen nu eten is 26-jarige functioneren voor nu zelfs Ik om m’n ook nu proef, amazone blij “Het veel is
