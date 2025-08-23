Lotte van den Herik overwint zenuwen en wint Grand Prix: ‘Nu veel leuker om op wedstrijd te gaan’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Lotte van den Herik overwint zenuwen en wint Grand Prix: ‘Nu veel leuker om op wedstrijd te gaan’ featured image
Lotte van den Herik met Giovanni. Foto: Jessica Pijlman
Door Ellen Liem

Lotte van den Herik draaide met Giovanni VDH (Ampère x Scandic) succesvol mee in de Grand Prix U25 en nam ruimschoots de tijd om de overstap naar de senioren Grand Prix te maken. In die wedstrijdpauze werkte de amazone er hard aan om haar zenuwen onder controle te kijken. En dat werp zijn vruchten af: op de Subtopwedstrijd in Ridderkerk reed Van den Herik naar een mooie eerste plaats in de Grand Prix.

