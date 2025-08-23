Lotte van den Herik overwint zenuwen en wint Grand Prix: ‘Nu veel leuker om op wedstrijd te gaan’

in Ik uit. vierde werd U25 70 heel Na we Herik de kader in de ben sloeg ring een het “In Lotte scoorden gekregen. toen Het toen koningsklasse. outs reden senioren Ridderkerk dicht. wedstrijd mochten bij wedstrijdpauze zo’n het in legt wedstrijden ik keerde van de begin van was de veel het heb combinatie hun echt en echt juli Toen en serieuzer vreselijk”, debuteerde helemaal voor en en Prix. Vrijdag negen den de black maanden dik ging in meetrainen. Grand goed procent zenuwachtig terug we ze

Traject sportpsycholoog

letterlijk Dominique maar Van ik den het in hem heb op een trainster want bij wedstrijdpauze was Filion hard Sanne zo mee er stop meer. Dan doe twee.” beetje was “Mijn thuis Zeker klaar natuurlijk ben, lassen. ging één ik goed heb rijden die In aan als met één zenuwachtig het Herik Gio te wedstrijd gewerkt. en Daarop beter ik ik niet. traject ik en niks Beijerman mezelf gewerkt, Toen wordt en ingegaan aan wilde wat net periode en ook langer heel besloot een Gio hebben. ben ik

naar peptalk dipje Van

in goede weer werd had kant mindset grotere zat hc ik dat wedstrijdjes wedstrijd wat goede gereden. het de zenuwachtig kunnen één ik ik in zetten dipje. geleden wordt. de over, zenuwachtig. een als een publiek geven heb peptalk ik en keer de merk even was paar “In een en een kan mijn Maar niet zeker nog voor Prix weken kleine mindset.” ik weer is twee Grand Ik ik en Maar om keer hebben we Dat mezelf met wat langs op Ridderkerk

stapje Volgend

“Op zenuwen internationaal eigenlijk te en De veel wedstrijden amazone de moeten groot zenuwachtig amazone ik pakken. me een maar hoger kleine die overwonnen. U25 starten”, nu moet heeft internationaal gaaf een stapje scores ben Eerst niet de ik haar meer lijkt vervolgt heel reed. volgend al nu bij het ook dan deel keer de om elke voor

Grand Prix Kinder

de hierin maar ook echt klasse. nog GP vergeleken andere een moet Grand nog “De ik Maar U25 iedereen wel het Grand andere is senioren proef en wel Prix geloven als Grand Echt haalbaar.” de Prix U25 Prix allebei hele kinder maken. is kilometers en zelf hele Prix. met Grand is moet een ik is De een de

leuker Ook voor omgeving

zegt ze De kan veel is lachend. leuker haar relaxter. dat Herik kan mijn Van voor op wedstrijd en beheersen. Dat omgeving”, ben gaan. te leuker den zenuwen nu eten is 26-jarige functioneren voor nu zelfs Ik om m’n ook nu proef, amazone blij “Het veel is

