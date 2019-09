Lucie Louws en Evito in B-kader

De KNHS publiceerde gisteren een bericht met daarin de kadercombinaties per 1 september. Op dat lijstje ontbreekt een naam, namelijk die van Lucie Louws. Zij heeft met Evito (Sir Oldenburg x Jackson) sinds augustus de scores voor het B-kader op zak.

Lucies Louws en Evito behaalden afgelopen mei op CDI Saumur met 70,109% hun eerste B-kaderscore. In juni was er op CDI Exloo met 70,391% opnieuw een B-kaderscore. Op de Nations Cup-wedstrijd in Hickstead van juli liep de score op tot de A-kaderscore van 72,000%. Met deze drie scores (en behaald binnen een termijn van 9 maanden) heeft de combinatie voldaan aan de voorwaarden voor opname in het B-kader.

Bron: Horses.nl