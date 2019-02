Luijmes wint PSG en GP in Vorden

Jean-Rene Luijmes nam zaterdag drie paarden mee naar de Subtopwedstrijd op Dressuurstal Seren in Vorden en nam met twee paarden het oranje lint in ontvangst. Met de KWPN-hengst Grappa won Luijmes de Prix St. Georges en met Aswin was de ruiter goed voor de zege in de Grand Prix.

“Ik ben heel tevreden en ik kwam met een heel goed gevoel de ring uit vandaag”, steekt de ruiter uit Silvolde van wal.

Eerste keer

Voor de Sandreo-zoon Aswin was dit weer de eerste keer een wedstrijd nadat hij even pauze heeft gehad vanwege een blessure. “De wedstrijd was lekker dichtbij, dus mooi om weer even in te komen. De proef was eigenlijk foutloos en ik had zelf ook zo het gevoel dat ik 69 a 70% gereden had”, vertelt Luijmes verder. “Er zaten wat kleine dingetjes in de proef, die wat beter kunnen maar dat is ook een kwestie van weer even in het ritme komen.”

Hoogste dagscore

Luijmes won de rubriek unaniem met een score van 69,946%. Daarmee stond hij niet alleen bijna vier procent los van Robin van Lierop die met Cupido (v. Rhodium) tweede werd met 66,196%, maar haalde hij als laatste starter van de dag ook nog eens de hoogste dagscore. Romy van der Schaft eindigde met de Gribaldi-ruin Be Painted met 64,728% op de derde plek.

‘Mooi oefenrondje voor het NK’

De proef met Grappa voelde voor Luijmes als een mooi oefenrondje voor het NK volgende week. “Grappa blijft eigenlijk steeds maar progressie maken en ik merk dat dingetjes, die eerst nog moeite kostten steeds beter lukken. Zoals de pirouettes bijvoorbeeld. Thuis gaan die goed en nu heb ik er ook in de proef voor eentje een 7,5 gehaald. In de andere nam ik hem zelf niet genoeg terug en die was nog iets te groot”, vervolgt Luijmes enthousiast. “In de serie om de vier maakte hij de laatste wissel te vroeg, daar was hij me net even voor en dat kostte punten, maar de serie om de drie ging wel goed en leverde dan weer een 7,5 op.”

Hoogtepunten

De goedgekeurde KWPN-hengst kreeg achten voor zijn midden- en uitgestrekte draf, de drafappuyementen en de uitgestrekte galop. In totaal kreeg Luijmes 68,382% van de jury en daarmee stond hij ook in deze proef meer dan drie procent los van de concurrentie.

Top drie

Joyce Vegter eindigde in de PSG op de tweede plek met Figo (v. Armani) met 65% en werd op de voet gevolgd door Steef Roest met Damascus (v. Vivaldi) met 64,853%.

Inter I

In de kleine groep Inter I kwam was de Japanse amazone Etsuko Nagami met de door Karin Retera gefokte Arthemis R.D.P. (v. Quattro) de overtuigende winnares. Het duo kwam uit op een totaal van 67,206%. Myrthe Dijks kwam het dichtst in de buurt en eindigde met Ace (v. Rubels) op de tweede plek met 63,235%. Vegter kwam in deze rubriek aan de start met Charnieta (v. Johnson) en eindigde met 62,574% als derde.

Mooi Subtop-debuut

In het ZZ-Zwaar maakten Rosalinde Heck en Liset Gaastra de dienst uit. Voor Gaastra was deze wedstrijd in Vorden haar subtop-debuut met Zep (v. Sir Sinclair). In de eerste proef won Heck de rubriek met precies 64% met D’Artagnan (v. Wynton) en werd Gaastra tweede. In de tweede proef waren de rollen omgedraaid en kreeg Zep het oranje lint aan zijn hoofdstel. Heck presteerde heel constant en scoorde ook in de tweede proef precies 64%, maar Gaastra verbeterde haar score uit de eerste proef van 63,714% naar 64,714% in de tweede proef.

Uitslag volgt.

Bron: Horses.nl