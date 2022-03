Luiten, Van Nek, Boers en Dicker winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Benningbroek

De tweede competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup werd zondag verreden in Benningbroek. Beste young rider was Marten Luiten. Het KNHS Talent van het Jaar van 2021, die ook dit jaar weer deel uitmaakt van het KNHS Talententeam, had Killer (v. George Clooney) meegenomen en scoorde 66,863%. Lara van Nek reed Fariska (v. Vivaldi) naar 69,192% en won daarmee bij de junioren. Bij de pony’s was Esmee Boers met Beauty W (v. Orchard Boginov) met 71,381% de beste. Robin Dicker en Helena (v. Don-Tango B) stonden met 77,150% met afstand bovenaan bij de children.

De junioren beten het spits af. Deze rubriek werd beoordeeld door Patricia Wolters, Patrick Berends en Linda Kanninga. “In de kopgroep lag het heel dicht bij elkaar”, vertelt juryvoorzitter Patricia Wolters. “Fariska is een hele elegante en actieve merrie en Lara reed met heel veel ervaring door de proef. Het beeld was mooi in balans en bergop. Het enige dat nog iets beter zou mogen is de halslengte.”

Jonge combinatie

Wolters is ook enthousiast over de vrij nieuwe combinatie Yasmin Westerink met Dibert L, die tweede werden. “Voor zo’n jonge combinatie kwamen ze eigenlijk ontzettend knap de proef door. Ze hadden geen fouten, maar als Yasmin de neus van Dibert er net iets meer uit kan houden, scoren ze zeventig procent of hoger. Daar valt zeker nog winst te behalen.” Eerste starter was Mirthe van Doremalen die met I am Special uiteindelijk derde werd. “Zij waren voor ons een heel fijn begin. I Am Special is mooi type paard met goede gangen en werd door Mirthe heel fijn en actief voorgesteld.”

Young riders

De young riders, pony’s en children werden gejureerd door Dirk de Haas, Piet Groen en Lia de Ruiter. “Wat een fijn paard”, vertelt juryvoorzitter De Haas enthousiast over Killer van Marten Luiten. “Een hele mooie combinatie, maar helaas ging een van de pirouettes de mist in. Dat was een drie, echt zonde. Verder zaten er hier en daar nog wat oneffenheidjes in de proef. Ze moeten nog wat kilometers maken maar Killer is een paard met heel veel potentie. Ik denk dat dit een hele goede combinatie gaat worden.” Over de nummers twee en drie, Nienke Mol met Geisha en Fleur Prinsen met Fame, vertelt De Haas: “Nienke heeft een fijn bewegend paard maar de aanleuning kan nog wat beter. Fleur reed een stabiele proef met een fijne aanleuning en mooi naar de hand toe, maar het mag nog wat impulsiever.”

Pony’s

De Haas is lyrisch over de proef Esmee Boers en haar pony Beauty W. “Dat was echt fantastisch. We waren met z’n allen onder de indruk: zo vanzelfsprekend en het toonbeeld van harmonie. Een super gelikte proef en er zit zeker nog meer in. Ook Morgan reed een hele constante proef en was een genot om naar te kijken. Maar haar pony zou in de aanleuning nog wat constanter mogen zijn. Een aantal pony’s hadden wat last van bakspoken maar de prijswinnaars vormden een overtuigende kopgroep met heel veel kwaliteit. Het was een mooie rubriek en de geroutineerde amazones sprongen er echt bovenuit.”

Children

“Bij de children hadden we echt een uitschieter”, zegt De Haas over Robin Dicker die met Helena ruim tien procent voor bleef op de concurrentie. “Het klopte allemaal. Robin reed met een hele stille aanleuning en mooi naar de hand toe. Zij was de duidelijke winnares.”

