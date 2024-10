Luiten, Van Zwambagt en Van Bakel winnen Team Challenge op Indoor Friesland

Op Indoor Friesland werd over drie dagen de Paardenkliniek Wolvega Team Challenge verreden. Het team bestaande uit Marten Luiten (ZZ-Zwaar), Febe van Zwambagt (ZZ-Licht) en Thomas van Bakel (Z2) ging er met de uitzege vandoor.

De teams bestaan uit drie combinaties: een Z2-combinatie, een ZZ-Licht-combinatie en een ZZ-Zwaar-combinatie. De beste twee scores tellen voor het teamresultaat, het laagste percentage wordt het streepresultaat. Het team van Luiten, Van Zwambagt en Van Bakel kwam tot een gemiddeld percentage van 71,736%. Luiten won met de Everdale-zoon Larsson met afstand het ZZ-Zwaar, Van Zwambagt werd met de KWPN-goedgekeurde hengst Newport (v. Glock’s Toto Jr.) met 65,286% vierde in het ZZ-Licht en Van Bakel werd met Looks (v. Ferdeaux) met 67% derde in het Z2. “Ik vind dit een mooie gelegenheid om mijn jongere paard Larsson ervaring op te laten doen in een entourage als deze. Ook vind ik het iedere dag als er weer een klasse gereden is het rekenen een leuke extra dimensie geven aan dit deel van het programma”, reageert Luiten na afloop.

Top drie

Het team van Myrthe Wedda met Nobility TC (v. Dream Boy), Eline Anker met Sans Souci’s Vitus (v. Vitalis) en Ingrid Gerritsen met Genève (v. Grand Galaxy Win) eindigde met 69,458% op de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door het team van Maud de Bruijn met Kokulan (v. Jazz), Maaike Slootweg met Jurado (v. Vivaldi) en Remy Bastings met Sodergards Richman (v. Revolution). Zij behaalden een gemiddelde score van 68,29%.

Individuele winnaars

Voor iedere klasse werd er ook een individueel klassement opgemaakt. Eline Anker won de klasse Z2 met een score van 71,857%, het ZZ-Licht kwam op naam van Kirsten Oenema met Mister Toto van Hopstein (v. Toto Jr). en het ZZ-Zwaar door Luiten.

Bron: Horses.nl/Indoor Friesland