Luxform’s Popeye overleden

Het voormalig internationaal Grand Prix-paard Luxform's Popeye (Havel x Dillenburg) is op dinsdag 7 maart op 26-jarige leeftijd overleden. Met de door Jans Hegen uit Dalen gefokte ruin beleefde Diederik van Silfhout vele eerste keren, waaronder zijn eerste EK bij de junioren en zijn eerste Grand Prix.

Van Silfhout reed zijn eerste Europese kampioenschap bij de junioren met de toen pas zesjarige Popeye. “Ik heb heel veel aan Popeye te danken. Mijn eerste junioren EK, mijn eerste Grand Prix, mijn eerste kaderopname bij de senioren. Het was allemaal op de rug van Popeye. Popeye is niet het beste dressuurpaard ter wereld, maar wat voor het succes zorgt is absoluut zijn werklust. Hij wil elke dag lopen”, vertelde de ruiter eerder in een interview met Dressuur.

Internationaal succes

Popeye was vijf toen hij bij de familie Van Silfhout op stal kwam. Diederik doorliep het hele traject met de ruin en behaalde nationaal en internationaal mooie successen met de ruin. In 2011 werden ze vierde op de Nederlandse kampioenschappen in De Steeg en op kaderwedstrijden passeerde het duo meerdere malen van 70%-grens. Dat leidde ertoe dat het duo destijds werd opgenomen in het B-kader. In 2012 werden ze tweede in de kür op CDI3* Drachten en derde in de kür op CDI3* Vidauban.

Leermeester

Op achttienjarige leeftijd werd Popeye door de familie Van Silfhout met pensioen gestuurd, maar dat deed hem geen goed. Hij bleek de perfecte leermeester voor Femke Beljon. “Zodra je een foutje maakt, corrigeert hij je. Hij vertikt het om dingen te doen als je niet netjes rijdt. Het is voor mij dus een ideale leerschool om op zo’n paard te zitten. Niet alleen omdat het een Grand Prix-routinier is, maar ook omdat hij me dwingt om steeds terug te gaan naar mijn gevoel en hem heel eerlijk te rijden”, vertelde de amazone destijds.

Pensioen

Popeye ging op twintigjarige leeftijd met pensioen en bracht dat door bij Nynke Mulder, de buurvrouw van de familie Van Silfhout. “We konden elke dag van hem genieten als hij in de wei liep met zijn vrienden en de baas speelde”, aldus Van Silfhout op Facebook.

Diederik van Silfhout met Luxform’s Popeye. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl