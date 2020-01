Lynne Maas: ‘De kür heeft alles goedgemaakt’

In de Grand Prix moest Lynne Maas met Electra (Jazz x Ferro) nog genoegen nemen met de vierde plek maar in de kür maakten ze het meer dan goed. Met 78,625% nam het duo sportief revanche op de mindere Grand Prix en won met die dikke score de Grand Prix kür op IICH Groningen in Zuidbroek.

“Ondanks de tijden die ik doorgekregen had, kon ik met Electra geen baan verkennen. Terwijl ze dat echt nodig heeft, al is het maar even aan de lange teugel. Met het publiek zo dicht op de ring was het echt heftig. Dat had Electra nog nooit gezien”, vertelt Lynne Maas over de wedstrijd in de Eurohal in Zuidbroek.

Ophouden en focussen

Met 67,935% in de Grand Prix bleef de score onder de eerder behaalde scores. “In de Grand Prix bleef de spanning. Dat was echt doodzonde. We kregen niet de achten en negens die we eerder scoorden en daar baalde ik onwijs van. Maar Alex (bondscoach van Silfhout, red.) zei: nu ophouden, focussen en gaan!”

Alles of niets

Dat advies pakte goed uit want met 78,625% won het duo niet alleen de kür maar noteerde met die score ook een een nieuw persoonlijk record. “De kür heeft alles goedgemaakt en het was voor mij alles of niets. Ik heb niet afgewacht want als ik dat doe gaat Electra haar eigen plan maken. Op de reservelijn ging ik een soort van twijfelen. Middengalop of gewoon recht oversteken? En toen stopte ik met rijden. Vervolgens ging Electra wissels springen, dat was een beetje jammer.”

Gebruiksaanwijzing

“Maar verder was Electra super goed bij de les en de pirouettes waren op een dubbeltje”, zegt Maas die ook veel bijval kreeg van het publiek. “Op de laatste lijn reden we een hele pirouette in piaffe en daarna volle bak in uitgestrekte draf. Dat hadden we nog nooit geoefend maar was wel stoer. Het publiek ging los en toen dacht ik: het was wel goed! Electra is paard dat tijd nodig heeft en er zit best een kop op. Het is een sensibele merrie met een gebruiksaanwijzing en alles moet kloppen. Ze heeft alles in huis en gaat steeds beter. En ik vind het heel gaaf dat alles nu steeds meer op z’n plek begint te vallen. Dat geeft echt een boost.”

Veronique Roerink tweede

Veronique Roerink en Flanell (v. Apache) werden tweede met 77,625%. Margo Timmermans en Catch Me (Dreamcatcher), die eerder op de dag de Grand Prix wonnen, eindigden in de kür met 72,063% als derde.

Diederik van Silfhout wint ook kür

Net als in de Prix St. Georges, waarin Diederik van Silfhout en de KWPN-hengst Impression (Blue Hors Don Schufro) hun debuut winnend afsloten, gingen zij er ook in de kür met de zege vandoor. Het duo kwam uit op een fraaie 75,875%. “Impression ging echt heel goed. Ik was bang dat hij een beetje moe zou zijn, maar hij liep nog een slag beter dan in de Prix St. Georges. We hadden mooie series, pirouettes en de draf was nog een tik sterker. Ik ben er heel blij mee en dit was een mooi debuut.”

Ook Carlijn Vaessen goed op dreef

Ook Vaessen en haar Ampère-zoon Fossbury waren goed op dreef in Zuidbroek. Na de tweede plek in de klassieke proef noteerden ze in de kür 74,281%. Na de vierde plek in de Prix St. Georges klommen Corinda Luttjeboer en Endyrava DC (v. Lord Leatherdale) met 72,656% op naar de derde plek.

Marten Luiten maakt favorietenrol waar

Marten Luiten, die met overmacht het ZZ-Zwaar won, maakte in de kür zijn favorietenrol waar. Zijn nieuwe kür met Fynona (v. Ampère) was met de topscore van 75,958% ruimschoots goed voor de overwinning. Floor Vos en Happy-Feet DFV (v. Johnson) klommen na de derde plaats in de klassieke proef in de kür op naar de tweede plaats met 68,333%. Ook Saskia Knol en ShipFund’s Halivia (v. Chippendale) stegen een plek: zij werden nu derde met 67,375%.

