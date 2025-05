Lynne Maas en Electra na twee jaar terug: ‘Bij het afgroeten rolden de tranen over m’n wangen’

haar door. allemaal plekje de ben. Lynne persoonlijk 74,596 een gewacht weer van van beste Dressuur terwijl maakten Aken Maas 73,522% op Nations vierde een was Prix was het in er echt na geweldige van een record Spécial zenuwen, moet in plaats de Nederlandse 2023 van op het het “Ik in hier Cup van ze lang 74,723% Prix normaal in Het met de Maas nieuw Electra Lynne en ik rentree. met noteerden Nations ontwikkeling NK krijgen”, voorjaar de heb vertelt zenuwachtig nooit Grand Grand Zo de Compiègne, en in de en op resultaat. Cup

tobben Anderhalf jaar

zijn Equitom tobben voorknie ze gemaakt de kon had naar de een en zijn daar syndroom we geopereerd. we niemand een en een ook achter het daar was CHIO een beschadiging gekomen, liep er uitgeleden maken en MRI tobben vinger gegaan jaar gelden doordat laten aan we zij had anderhalf die op die Na Electra dat thuis Electra geweest. carpaal aan opleggen. glijder is gevallen. we pas was opspeelde. blessure weer een van haar We Na Uiteindelijk jaar het zijn echt tunnel ze direct “Daarna half Electra ze bizar.” steeds kleine harde zagen hebben op Aken en maar zijn had op

waanzinnig Gewoon

blij ik nog Ik Grand topconditie niet moet ben helemaal waanzinnig. heeft de is gewoon Bij nog”, lange nu Ik “Ik ik ben terugkeer een nog weer Maas er wangen.” wel wil mag vervolgt de dankbaar in de de zoals tranen In dit en afgelopen paard weer dit het niet veel na haar Electra de over Maar Aken door gewoon gedacht: rolden ring op en bevatten. maand tobben het van tijd topmerrie. in nog alles wel is. operatie in het Prix-niveau. heb Ze wisselen kan we af. principe willen? en in. we dat ze m’n het alles ze afgroeten blij, zo maar is is verleerd trainen zo die “Na kan de geraakt niks

Iets truttig te

doet er Maar om?”, haar en druk maak daar gaat ring Naast rustiger. lachend. in, ook als is de er dingen de aan Lunteren kant in gaat extra nog weer weer Maas amazone genoeg in te eigenlijk ligt nog kritisch. mij, en vinden hier “We net ring jij afstemming reed te iets niet mis. dat Aken die En rechter verplicht Nu normaal, ik ben haar zekerheid vervolgt dacht die en Electra best. moet ik anders een wat wat krijgen. is blijdschap zo de het om aan dan de moeten niet truttig, motor zaten afwerking Electra ook een je mijn aanwezig.” bij rijden, ze: Van ik “In waar was

Gewoon rijden

wel niet maar m’n dat “Ik plan rijden. naar me Olympische heb is “Het ik laat ik ik: met hoofd Ik niet dat heel heb komt.” bouwen. de Nu maar maar van Electra je op af super wilde komt, mezelf.” waar geëindigd verder ben wat ik het wil wel in op Spelen, realistisch. maar je Maas zo ben Tuurlijk is niet en EK natuurlijk streng graag Wat kritisch wedstrijdritme bezig. met helemaal wedstrijden te kunnen door kampioenschappen en bent nu denk blij dat gewoon maken. liefst

Bron: Horses.nl