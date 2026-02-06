Lynne Maas en Happyness over de 70% in K&U Grand Prix: ‘Alle ingrediënten zijn er’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Lynne Maas en Happyness over de 70% in K&U Grand Prix: ‘Alle ingrediënten zijn er’ featured image
Lynne Maas met Happyness E. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Door Ellen Liem

Nadat Lynne Maas met Happyness E (Rousseau x Houston) alleen de Pavo Cup en drie Prix St. Georges-proeven reed, stapten ze afgelopen zomer over naar de Grand Prix. Ondanks dat de 14-jarige ruin weinig wedstrijdervaring heeft, draait hij op het hoogste niveau succesvol mee. Op de K&U-wedstrijd vandaag in Reuver reden Maas en Happyness naar de eerste plaats met 70,217% en daarmee hun derde 70+ score.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like