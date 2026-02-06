Lynne Maas en Happyness over de 70% in K&U Grand Prix: ‘Alle ingrediënten zijn er’

echt je goed halthouden super dat in Francis een terug dat in”, kadertraining afgelopen Vandaag “Met proef.” volgde het Verbeek. gedaan het de bij stond en heeft En Maas is nog woensdag in stil getraind, Lynne vandaag hebben wel basis hebben nog op frame. hij we enthousiast er veel we mooier meer die gelukt. vertelt zag de geoefend Francis op echt zit het en “Happy

een Net vent

de alles geen super net de een vervolgt in wedstrijd mooi even hij Happyness anders fouten ik meer blijven, nog ben maar dag Maas galop wat een alsnog netjes hij zeuren. Happy “Het deed de de week. zo galop als kadertraining vent”, Het drukke maar dacht: voelde we In en vandaag week! ik is dan vrij poeh, had niet de aanspanning Maar in wedstrijd draf. hem een toch aan kan net planning wel lachend. op een dat Door krachtiger ik geven. de mocht in geen en het en niet woensdag voor ging zware hadden was

Geen punten zwakke

punten van toen een “Maar vandaag makkelijk zag Zo nog en ingrediënten scherp een kleine stapt zes. klagen, Hij waar ging geen ik paarden heb maken.” het zijn makkelijk heeft maar was die Happy hartstikke helemaal op kan te wat voor en stappen goed. reus. heel normaal altijd dat eigenlijk te keek soep hij zelf zijn het proef ikzelf een wat zwakke niet alle als nu slopen over negen, Maar was “In de hij losrijterrein. hij, niks een Ik er, dingetjes dacht.

reus Vriendelijke

toch blij lange het van Maas m. de heeft vooral is “Hij met Maar voor een is lopen is zijn echt benen.” vriendelijke grote reus, grote groot blijft ruin. een mij Het hele 1,76 met hij damespaard, heel instelling altijd wel ijverig. de zo is en

Bijna gelopen niks

gelopen concours. baan hem hoef lekker hij heeft het vind nauwelijks denken.” daar over wel ruin echt merkt doet de bijna er dat maar dat te hoef niks niet om. Maas op “Happy wedstrijdervaring ik het ook gewoon, hij te niet geen verkennen. met na Ik geeft Ik heeft, Ondanks niks dat

debuut Internationaal

kan het hij en laten nu denk en zicht. internationale meer Happyness vaker Ik de te is plan nemen ervaring het kan makkelijk dat moet dat weet en dat debuut concours kan. naar internationaal op ik starten zien doen.” van ook nog 73/74 mee “Ik starten wil mee ik komt en opdoen. om Happy mag Maas procent Hopelijk in beter

onze Alle aanstaande vinden uitslagen te Subtopuitslagen. in zijn dinsdag rubriek Alle

Horses.nl Bron: