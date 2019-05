Madeleine Witte-Vrees baalt als een stekker maar zoontje Niels is blij

Grote afwezige op de deelnemerslijst van de Grand Prix op het NK Dressuur is Madeleine Witte-Vrees. Door lichte blessures van zowel haar A-kaderpaard Cennin (Vivaldi x Donnerhall) als Charmeur (Florencio x Jazz) moet ze de Nederlandse titelstrijd, die tevens geldt als observatie voor het Europees kampioenschap in Rotterdam, aan zich voorbij laten gaan.

“Ze hebben ze allebei een lichte blessure en toevallig tegelijk. Dat is een gewoon een beetje pech en daardoor gaat het NK het helaas niet worden”, legt Madeleine Witte-Vrees uit over haar afwezigheid op het NK Dressuur.

Altijd van de partij

Vorig jaar eindigde Witte-Vrees met Cennin als vierde (Grand Prix 74,348% en kür 77,400%) op het NK en het duo werd in dat seizoen opgesteld in het team voor de WEG in Tryon. “Ik baal als een stekker en ben eigenlijk altijd van de partij op het NK. De laatste keer dat ik niet meedeed was toen ik zwanger was. Als iemand graag wil starten ben ik het wel. Maar het is zoals het is.”

Avondvierdaagse

De amazone geeft haar Grand Prix-paarden de tijd om weer fit te worden. “Ik geef ze alle tijd en dit NK moeten we voorbij laten gaan. Het is helaas niet anders”, zegt Witte-Vrees. Hoewel de amazone teleurgesteld is, is haar zoontje blij dat zijn moeder niet optreedt in Ermelo. “Niels is er super blij mee! Nu kunnen we samen meedoen aan de avondvierdaagse. Ik kom op de laatste dag wel naar de finale maar alleen als toeschouwer.”

