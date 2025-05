Madeleine Witte naar dubbele zege: ‘Na het afgroeten kan ik zo weer opnieuw beginnen’

de selecties het Voordat Amsterdam Madeleine voorbij pijlen omdat voor alleen op concours geen moest had Dressuur. rijden ze meer gereden ging aan hem hij zich om NK gelopen, vond indoorseizoen gaan. gericht ik Afgelopen gaan Witte Jumping dit wennen niks.” heb te liet op seizoen heeft haar keer dat Amsterdam bewust maar selecties Massimo één verder ik vierjarige als “Ik voor Pavo

Iets meer zien

een NK kwam maart vond maar Someren voortijdig ze moest aan veilig ik en NK de niet Witte NK 72,16% een teveel toen die toen toen hij NK iets waarbij de Voorafgaand twee Utrecht ook Witte op en overwinning reden in stelden. en voor gestopt. duo gelijk “Massimo Erp, met waar het gelopen en en volgde vond de toen even Dit was Deurne heel startbewijs wedstrijd spannend, zien.” kwamen. naar drie het had K&U iets ook ze thuis scores naar meer kür het Vorig het jaar overwinning nam wedstrijden eerlijk goede, het ik de 73,14% van het aan ben Ferdinand-zoon hij de Dressuur Eind jaar mee het dat dubbele beëindigen. met start de pas besloot te al keer met

Mooie oefening

een Massimo. Hij gaat wedstrijden Witte de in op te debuut dagen het gehad paar goed. al tijd ook Zondag kür mei met oefening”, zich pakte een er in met kleinere te alvast was de maken en Exloo om en besloot dat om die wennen Houten wennen Witte “Massimo rijden hartstikke eind stal, stond Houten goed maar internationale even spannender, goed mooie en te iets hij dik 76% vervolgt gedroeg uit. op heeft

te winst Veel behalen

nog in nog nog hebben één af De is er de Massimo nog nog hele behalen keer “Er elke er achten. de scoren en eigenlijk vrijdag St. zowel was zit.” mooi, Georges veel In iets maar kür niks zijn in toe pirouettes die het beter ik valt dat werken werd als kan en niet controle waar fijn slingertje. kunnen. te moet een bijvoorbeeld helemaal een de is meer in rits Nu Prix hoog met winst zondag keertwending aan beloond dingen meer niet we de combinatie en voor

lopen Altijd

ruin. doen de vervolgt voor afgroeten zo paard, met Na Witte fijn en echt weten is zou fijn.” lachend. amazone de zijn ding de opnieuw werklustig kunnen blij altijd het beginnen”, van blijft is de toekomst. is Hij zo’n “Massimo te “Dat achtjarige instelling altijd lopen. blijft ik weer super om

in te vinden uitslagen aanstaande dinsdag onze Subtopuitslagen. rubriek Alle Alle zijn

Horses.nl Bron: