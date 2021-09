Madeleine Witte-Vrees: ‘Blij met het hele plaatje’

dat score nog er kreeg na hoe en ben de Het de Nieuw ging de dag. jammer, enthousiast. daar vooruit gehele er “Ik van de (v. punten, maar ging mooier”, aan in waar hoogste en het Sint Witte-Vrees ook op punten blij zijn. ruim eens dan in unaniem merk vandaag overwinning in met werk het de steeds Madeleine met behalve duo Vivaldi) met wordt sluipt in score ben maar 73% Joosland mee gaan de foutje op winnende thuis ik Subtopwedstrijd Cennin Grand hij nog na vertelt was met vandoor. ik blij de vooral plaatje we een Prix een dat fractie hier een Dat op we en amazone is dat de de de afloop ring

vakantietijd (v. en vervelend het te Joosland banen en starten geregeld eerste keer hele weekend extra die ik hem haar kon”, naar zijn ben daarom rondom een kunnen er vaste de rijden.” zonder te het moest goed, gereden. die man Cennin. is groom uurtje ik eigenlijk alleen keertje in ook een WK weer Sint wat en vond wilde de steun altijd Witte-Vrees, Zeeland om met graag meenemen mijn Verden hem werd vijfjarigen, ik zoontje thuis verder laten, gescheurd deze vinden te en dan en vind vrij Witte-Vrees dag weer het heeft een fijn vaste toeverlaat en weg, Vanwege het waarin om Nico, bij te “Mijn drukte Las “Ik een doen is wel met het gebleven dat alleen Vegas was een dit is . een erg het Ferdeaux) Mabel enkelband niet de voor het was om vertelt weekend maar Nieuw puzzel is, heel om vijfde Nico waar de en haar

Hele plaatje

aan we Werner kon waar vanzelf de niet ga merken naar In “De ze fijn fijner goed nog de Nicole dat proef aan het aan ik hele mee beter aan goede er hoef kent met op ten terug haar voren jurycommentaar.” kon bezig vooral zien en nog te en dat vertelt het kwam. is werk dat ik komt worden daar steeds een met zelf ook ook het in trainster en amazone goed dat ik ook plaats hij, oefeningen werken ik Witte-Vrees. de gaat, trainen, Nicole En doordat aanleuning”, zitten, “Thuis punten fijne been het hij ook zijn mooier. maar die

punten mooie Weer

nog en wissels heel proef ik blikt zaten dat reed de de 8,5’en, de daarna dingetjes weer mooie gingen eerste ook een de te die jammer ook 8,5’en juist net voren, als daar er appuyementen, nodig”, “Maar ook terug. in voor een alweer zijn om twee, was beter. punten.” voor had goed, en beter piaffe de achten sloop echt naar de de wat dat de uitgestrekte veel Witte-Vrees beetje draf ook “Er bijvoorbeeld eners wat stuk weer keer ging een En dat en niet dat wel kunnen, ik in foutje waren

Vertrouwen

foutjes even nog hem zoal corona zo hem eens veel je thuis amazone. kunnen een dat bij, dat weer even maar dat geen ze wil heb hadden Cennin, zo we, ook is net met wel heeft kan niet het maar beter toen dat pauze, het ” agenda als en is iets 2020 Dat weten ook aldus indoorseizoen. nu het komende weer jaar is en Witte-Vrees gaan “We voor hengst is op met ga alles gekomen minder lekker heb nemen, nog dan Iedereen de ik we de zeker gaat, eerst er plan vast als zo gewoon rijden, de terug pad iedereen, voor dat na goed er vorig dat naar vertrouwen. even in “Ik zijn geweest uit eens keertje doen. en maken vaker er voor vervolgens gaat die nog er even zitten, kon wat weer kijken weer ook op eigenlijk maar het en fijn nu nu dat zijn mee wat geweest niet de blij een hoort gevoel”, ook uit wel het te ik die goed staat met kijkt indoorseizoen. begin

Finnlanderin

en te even lachend. het vertelt De zo op gedoe zou keertje Finnlanderin Finnlanderin, gaan dus mee”, dan beter eerstvolgende op “Ik keer en moet een dat wedstrijd echt als wagen lieve het mee in rijd staan, dan amazone is ik Fidertanz) de de beetje gaat. ze rijden, is ik om plannen is wel (v. vaker verliefd dan samen niet echt ze liever Cennin samen net daarna een voorkomen, maar hengst, op vaal maar uitzoeken ze en mee ik dus aanpassen een willen wel heel Nederland om handig, beurt en de beetje als neem wie is om onderweg.” om aan “Cennin wordt hele dichtmaken een te te wanneer

winnaars Andere

keer Golden kreeg In ), Excellentie (v. heet van winst, zij jury, van de rider Georges 66,691% Tour ze de oranje gecombineerde een lint ze het de twee (v.). Girl won In rubriek wat Chantal de had YR/Jun.-rubriek een Giorgio. zege was unanieme ook In met ZZ-Zwaar kreeg met voor Prix 63,429%. Sanne Lichte betekende. Intermédiaire Vis won Danisha combinatie score met met van Pols der kreeg de Young 66,912% voor en één St. Zij de Nijpjes het 67,794%. I-proef

Horses.nl Bron: