Mandy Wilms naar Zware Tour: ‘Dit was een goede afsluiting’

Mandy Wilms was vandaag goed op dreef met El Ganador (Estobar NRW x Gaudeamus). Op de Subtopwedstrijd in Beuningen won het duo de Intermédiaire I met 69,04%. Ook in de Prix St. Georges waren ze met 68,46% de beste. Die score betekende in het gecombineerde klassement Lichte Tour de derde plek en daarmee nam het duo succesvol afscheid van hun periode in de Lichte Tour.

“Ik ben echt super tevreden. We zijn in de training voor de Zware Tour aan het oefenen en ik twijfelde om vandaag al Inter II te starten. Maar voor de zekerheid heb ik nog een keer Lichte Tour gereden”, vertelt Mandy Wilms.

Vaker gaan

Het duo boekte heel wat aansprekende resultaten in de Subtop maar verscheen de laatste tijd weinig in de ring. “We zijn thuis de oude boerderij aan het renoveren en daarnaast ben ik druk met m’n eigen sportclub. Daar wil ik straks ook trainingen voor ruiterfitheid gaan geven. En ik wilde thuis graag doortrainen maar moest nu toch weer een keer op concours. En eigenlijk gaf dat de bevestiging dat ik vaker moet gaan. In de Prix St. Georges voelde El Ganador al goed maar in de Inter I stond hij er nóg fijner aan.”

Overstap

Wilms heeft El Ganador inmiddels klaar voor de overstap naar de Zware Tour. “In principe is de kwaliteit goed. Hij doet de piaffe, passage en de eners. Wat dat betreft zijn we er echt klaar voor maar voor mij is dit ook allemaal nieuw. Het begin is er en ik hoop dat ik het straks kan bewijzen”, zegt Wilms die sinds dit jaar bij Diederik van Silfhout traint. “Eén keer in de zoveel tijd kunnen we er terecht en ik merk dat ik er thuis echt mee vooruit kan.”

Mini Grand Prix

Naast de lessen bij Van Silfhout traint Wilms voornamelijk alleen. “Daarin blijf ik heel veel denken maar ik moet ook gewoon doen. Voor mezelf heb ik de Lichte Tour nu echt afgesloten en hoop binnen een maand de overstap naar de Inter II te maken. Maar dat geeft voor mezelf ook best wat spanning. Het is toch een soort van mini Grand Prix-proef.”

Leijser tussen Wilms

Jessica Leijser nestelde zich tussen de resultaten van Mandy Wilms. Leijser reed Djambalaya (v. Santano) naar 68,68% in de Intermédiaire I en daarmee de tweede plek in het gecombineerde klassement Lichte Tour.

Zware Tour voor Naberink

Als enige deelnemer in de Zware Tour was Mieke Naberink verzekerd van de overwinning. Ze reed met Chesspoint (v. Westpoint) de Grand Prix U25 en noteerde daarin 64,81%.

Kollau en De Bie

In de eerste proef ZZ-Zwaar was Adinda Kollau ruimschoots de beste. Haar score met Embrace Me (v. Jazz) kwam uit op 64,79%. Daarmee verwees ze Lotte van der Land met Faye de la Lande (v. Fürst Nymphenburg) naar de tweede plek (61,57%). Ook in de tweede proef was Adinda Kollau met 62,57% de beste van het ZZ-Zwaar maar hier ging het oranje lint naar Floor de Bie. Zij maakte met Rose (v. Rosario) haar debuut bij de young riders, goed voor 63,38%. Daarmee won ze het gecombineerde klassement in deze tweede proef.

