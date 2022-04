Manon van Gils, Lara van Nek, Esmee Boers en Jente Nes winnen KNHS-Anemone Horsetrucks Cup Aerdenhout

In Aerdenhout werd zondag de derde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup verreden. Beste young rider was Manon van Gils met Gino (v. Oscar). Bij de junioren was Lara van Nek een klasse apart. Ze won de rubriek met Fariska (v. Vivaldi) en werd daarnaast tweede met Impress Taonga (v.Vitalis). Bij de pony’s was Esmee Boers met Beauty W (v. Orchard Boginov) met afstand de beste en bij de Children ging de zege naar Jente Nes met Sempre Avanti (v. Roman Nature).

De young riders werden beoordeeld door Patricia Wolters, Janine van Twist en Mathie Boomaars. “Het was een mooie kopgroep en Manon stak er bovenuit. Gino is een paard met voorkomen en souplesse en Manon stuurde hem vakkundig rond. Zo’n Lichte Tour-proef is niet niks en we waren blij verrast. Er kwam echt wat binnen. In de stap zou er iets meer verschil mogen zijn tussen de verzameling en het uitstrekken, maar voor de rest was het knap voor elkaar”, vertelt Van Twist. “Darabel heeft absoluut potentie en Jo-Anne kan er al knap de ring mee doorrijden. Echt een leuke combinatie voor de toekomst. Geisha van Nienke heeft heel veel balans en gedragenheid in draf maar zou in de galop nog iets meer sprong mogen hebben. Maar de top drie reed foutloze proeven en dit is een mooi begin. Nu kunnen ze de puntjes op de i gaan zetten.”

Pony’s



“Bij de pony’s was Esmee een klasse apart, zij stond vier procent los en was een maatje te groot voor de rest. Esmee reed met haar pony Beauty een mooie proef en was de duidelijke winnares”, vervolgt jurylid Van Twist. “Sanne reed met Filippo een nette proef en de draf was mooi in balans. In galop kan Filippo iets meer sprong hebben. Finn van Mick is een hele leuke pony en ze reden mooi op de letter. Het neusje mag er iets meer uit maar verder was het heel netjes gereden. Er is genoeg potentie in de top drie en de rest kan zeker aansluiting vinden.”

Junioren



De junioren werden beoordeeld door Mara de Bel, Vivian Lindemann en Esther Scholte Albers. In deze leeftijdscategorie was het jurypanel onder de indruk van de top 5 waarbij Lara van Nek en Micky Schelstraete met meerdere paarden de dienst uitmaakten. Lara won met Fariska, werd tweede met Impress Taonga en bezette daarnaast de vierde plek met Jamsession Taonga. Ook Micky eindigde met twee paarden in de top vijf: derde met Knight Rider en vijfde met Gregwaard. “Ze waren aan elkaar gewaagd en dit zijn allemaal super paarden”, vertelt jurylid Lindemann enthousiast. “Ik vond dat Lara met Fariska het meest vloeiende beeld had. Maar de hele top vijf zijn paarden met veel potentie en ze werden mooi voorgesteld. Daar waren we het als jury helemaal over eens. We hebben goede paarden gezien en de jeugd is echt goed bezig”. Daaraan voegt juryvoorzitter De Bel toe: “De kopgroep was heerlijk om te jureren en we zaten dicht bij elkaar. Verder was het terrein heel mooi aangekleed; we hebben een prachtige dag gehad.”

Children



Bij de Children kwam alleen Jente Nes aan de start. Met Sempre Avanti (v. Roman Nature) scoorde Jente 69,450% en was daarmee automatisch de winnaar.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Aerdenhout



Young riders:

1 Manon van Gils, Gino (v.Oscar) 69,902%

2 Jo-Anne Koch (Heelweg), Darabel (v.Westpoint) 67,696%

3 Nienke Mol, Geisha (v.Florencio) 67,206%

Junioren:

1 Lara van Nek (Wijdewormer), Fariska (v.Vivaldi) 73,283%

2 Lara van Nek (Wijdewormer), Impress Taonga (v.Vitalis) 72,020%

3 Micky Schelstraete (Gemonde), Knight Rider (v.Uphill) 70,000%

Pony’s:

1 Esmee Boers (Nieuw-Vennep), Beauty W (v.Orchard Boginov) 71,667%;

2 Sanne Glissenaar, Filippo (v.Kantje’s Carlando) 67,286%

3 Mick van der Kort, Keizerskroon Finn (v.Pippin’s Pride A.T.) 67,143%

Children:

1 Jente Nes, Sempre Avanti (v.Roman Nature) 69,450%

De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse young riders, junioren, pony’s en children te stimuleren en is een belangrijke competitie voor kadervorming en uitzending dressuur.

Bron: KNHS Persbericht