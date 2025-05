Mara de Vries bovenaan in Lichte Tour: ‘James heeft me letterlijk bloed, zweet en tranen gekost’

de in en gereden niks PP rommeltjes hadden Lichte heeft er wedstrijden echt de fijn ik met en James gereden. slordigheden. “Vorige we in mis”, dingen, Tour inmiddels Vries paar vertelt nog wat met een Maar ging Mara week die heb Houten 68% vandaag

Omwentelingen

vierjarige uiteindelijk Koos van wat als en want naar de Vries is reden de de legt vond is als PP Poppelaars, getogen zesjarige we Na door was dat De omwentelingen tijdelijk hij het vijf partner vreselijk hier gefokt drie is van toen teruggekomen”, gevoel Zij Prinsenstad. Mara geboren hij Als driejarige. was dat vertrokken, heel bijzonder. in gaf hij destijds top James hem Vries. uit. “James hij en het ik buitenland reed is toen

box Out of the

geloofd Hij box’ kan denken. super groot heel zweet het bloed, me ‘out Het “James Dit maar heel het het in is Ik galopperen leven heeft paard, en passend. niet mij en goed simpel en heel paard is front. heeft oprecht letterlijk meest veel draven een gevraagd is of te hij altijd was compleet en stappen, mijn mij gekost.” om wat voor in heb tranen pittig. en hem heeft the

spiegel Beste

James had op besloot elkaar. ik mezelf zo Vries relatief hij Tour-proef ik hebben, vertrouwt als beste geven. heel elf je die dat paardrijden.” op Ik ik spiegel James heel oud De zijn nu Lichte hij te is opgegeven. heb goed maar misschien eerder een nu zo en makkelijk stabiel dat is jaar het geweldig. dat ben Dat trots trots ook niet me hij voor één vind niet kan echt vraagt Ondanks loopt, niet ruiter was, ding: op niet “Met er de het

Internationale rentree

loopt Tour de al Schufro). Ik de boven “Nu internationaal James DVB James, internationaal reed 71% zulke hij internationale mee.” Don van maar is die voor te het haar met (v. Lichte gaat door. zeker Vries toen in in amazone geen kan laatste plan nog Met 2020, maken. hij De proeven liep, de Habibi concrete heb rentree nog planning

zijn Subtopuitslagen. uitslagen in te vinden aanstaande onze Alle dinsdag rubriek Alle

Bron: Horses.nl