Mara de Vries: ‘Dornenstern is een heerlijk Lichte Tour-paard’

Nadat zaterdag de selecties voor het NK op de agenda stonden in Velddriel was er zondag een gewone subtopwedstrijd. Mara de Vries was met Dornenstern (v. Danone) de absolute uitschieter in de Prix St. Georges.

De Vries hield de overige deelnemers in de Prix St. Georges ruim 7% achter zich.

“Hij liep lekker de proef door”, steekt de Vries, amazone voor Dressuurstal van Baalen, van wal.

“Dornenstern had wel een beetje spanning door de sneeuw die van het dak af schoof, maar dat konden we mooi afvloeien. Helaas zat de jury niet helemaal op één lijn, maar dat hou je bij dressuur.”

Stabiel

De Vries is heel enthousiast over Dornenstern. “Het is een heel stabiel paard met drie hele fijne gangen. Ik vind het echt een heerlijk Lichte Tour-paard. Ik kan met hem lezen en schrijven, dus ik vind het heel leuk om hem te trainen en te starten”, vertelt ze enthousiast.

Chanou Janssen en Black Jack (v. Florett As) werden tweede met 61,77%. Plaats drie was voor Otte Arts, die met Tromph (v. Orm) 61,4% noteerde.

Bastings

In de Grand Prix was het Remy Bastings die het oranje lint in ontvangst mocht nemen. Met Ambassador (v. Rhodium) noteerde hij 64,35%. Kyra Klinkers en Equirelle W (v. Florett As) werden tweede met 63,97%.

De Intermédiaire I kwam op naam van Carlijn Huberts en Cupido (v. Daddy Cool) met 70,59%. Sanne Vos werd hier tweede met Daira (v. Gribaldi) met 62,65%.

Thessa Gilbers won, net als vorige week, de junioren met Gominka (v. Lord Loxley). Nu met 68,64%.

De eerste proef van het ZZ-Zwaar kwam op naam van Britt Konings. Met Hameur (v. Charmeur) behaalde zij 63,79%.

In de tweede proef was de zege voor Cindy Teven en Bolivia (v. Toulon) met 60,43%. In de eerste proef was deze combinatie derde met 61%.

