Mara de Vries: ‘Fantastisch om het jaar zó af te sluiten’

De Prix St. Georges op het Oudejaarsconcours bij De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland stond vandaag in het teken van de laatste selectie voor Jumping Amsterdam. Mara de Vries reed Dornenstern (v. Danone) naar 69,485% en sleepte daarmee het felbegeerde ticket in de wacht.

Nadat Mara de Vries onlangs herenigd werd met Dornenstern, maakte ze vorige maand in Houten haar wedstrijdrentree met de elfjarige ruin. Dat sloten ze toen gelijk winnend af. Ook in de daaropvolgende wedstrijd in Velddriel was het duo met afstand de beste en vandaag boekten ze hun derde zege op rij. “Het kan slechter”, grapt De Vries. “Maar serieus, dit is echt heel leuk. Het zat dicht bij elkaar en het is super dat we naar Amsterdam mogen.”

Heel bevredigend

Al voor dat De Vries haar score wist, was ze heel tevreden. “De proef liep heel vloeiend en ik heb echt lekker gereden. Ik was al heel blij toen ik de ring uit kwam. Tuurlijk zijn er altijd dingetjes waar je nog punten op kan pakken maar waar we in de training op hadden geoefend lukte heel mooi. Zo kon ik de zijgangen wat scherper rijden en alles mooi vloeiend doorrijden. Als je kan toepassen waarop je hebt getraind en het lukt, is dat heel bevredigend. Echt fantastisch om het jaar zó af te sluiten.”

Extra dingetje

De Vries reed de afgelopen editie ook in Lichte Tour op Jumping Amsterdam, toen met Farzana (v. Ampère). “Ik vind het hartstikke gaaf om daar te rijden. Zo’n concours is echt even een extra dingetje. Ik heb er al helemaal zin in”, jubelt de amazone die van plan is om Dornenstern voor Amsterdam niet meer te starten. “Ik denk dat we thuis lekker doortrainen en dan proberen op Jumping het beste te laten zien.”

De Frel volgt

Stephanie de Frel volgde op kleine afstand op de tweede plaats. Zij reed Farmana Angel (v. Armani) naar 69,044%. Geert-Jan Raateland en Painted (v. Painted Black) werden derde met 68,897%. Kirsten Brouwer noteerde met Everlast-Lindh (v. Hofrat) de vierde score van 68,088%, gevolgd door Thamar Zweistra en Totalis-dochter Hexagon’s Godinde met 66,103%.

Van Schaik slaat dubbelslag

In het ZZ-Zwaar won Nadia van Schaik beide proeven. In de eerste proef stuurde ze Floortje (v. Negro) naar 61,857%, in de tweede proef kwam de score uit op 61,286%. In de eerste proef ging het rode lint naar Simone Nije en Adios (v. Revenge W) met 60,500%. In de tweede proef mocht Julia Bouthoorn zich als tweede opstellen. Zij reed Boy-Bentley (v. Johnson) naar 61,000%.

Van Wallenburg en Heiden

In de gecombineerde landenproef voor junioren en young riders was Merel van Wallenburg met afstand de beste. De young rider reed Zip (v. Painted Black) naar 66,029%. Young rider Maud Hofland noteerde met Urbanes (v. Gribaldi) de tweede score van 63,824%.

In het kleine groepje young riders en junioren die de landenproef reden mocht Robin Heiden de eerste prijs ophalen. Haar juniorenproef met Gasmonkey (v. Tuschinski) leverde 62,574% op.

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl