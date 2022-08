Marc-Peter Spahn wint Lichte Tour met Mees 497: ‘het is geen hengstenshow dus even serieus blijven graag’

Op de subtopwedstrijd in Exloo op zaterdag 13 augustus haalden Peter Spahn en Mees 497 de hoogste score in de Lichte Tour. ‘Eigenlijk liep hij foutloos door alle onderdelen, ons doel voor deze wedstrijd is bereikt’, aldus Peter over de 67,79% waarmee ze de eerste plaats binnenhaalden. ‘Ik heb wel heel bewust voorzichtig gestuurd, wilde absoluut geen controle verliezen.’

Een jaar geleden nam Peter de teugels over van Mees 497. Het kost dan even een tijd voordat je een team vormt, geeft hij aan. ‘We hebben niet stil gezeten. Op de wedstrijden van de andere stalgenoten ging hij mee als trainingspaard. Zo konden we buiten zijn vertrouwde omgeving oefenen om zo goed mogelijk met elkaar door de wedstrijden te komen.’

Een echte hengst

Peter geeft aan dat Mees 497 een echte hengst is. ‘Daar had ik tot nu toe niet zoveel ervaring mee. De aandacht en concentratie erbij houden en de afstemming fijn houden tijdens de wedstrijd én op het voorterrein heeft de focus’, noemt Peter terwijl hij dit soort momenten een motto heeft. ‘Het is geen hengstenshow, dus even serieus blijven graag. Ik ben dus dik tevreden over zijn optreden in Exloo. Hij deed zijn best voor mij in plaats van te imponeren voor de vrouwtjes.’

Overstap Zware Tour

De overstap naar de grote tour staat nog niet op de planning, maar staat wel op de agenda. ‘Zijn piaffe-passage oefeningen beginnen aardig te lukken. De eners zijn groen maar hij kan al een heel dozijn. Ik weet dat hij meer kan en dat komt nog wel, als we er allebeide aan toe zijn.’

Bron: Phryso