Margo Timmermans: ‘Catch liep als de brandweer’

Margo Timmermans is lekker op dreef met Catch Me (Dreamcatcher x Goodtimes). Bij hun laatste wedstrijd van vorig jaar wonnen ze met dikke overmacht de Grand Prix en vandaag op IICH Groningen in Zuidbroek was het opnieuw raak. Met 70,734% noteerden ze de enige score boven de zeventig procent.

“Het ging echt goed, maar dat besef kwam pas na de proef. Bij het losrijden was het stuiteren omdat Catch zó graag de ring in wilde. Maar het was zijn tijd nog niet. Hij had zoiets van: ik ben los, we hebben alle onderdelen geoefend en gaan nu de baan in”, vertelt Margo Timmermans lachend.

Lolbroek

“Ik moest wel even alle zijlen bijzetten en hoopte dat Catch niet de lolbroek ging uithangen. Het is zo’n komiek maar hij was er gewoon. Met de oortjes erop en gaan. Met het publiek dicht op de ring en veel rumoer was het was best een moeilijk hal maar Catch deed het gewoon. Echt een heerlijk beest.”

Iets aanzwengelen

Catch Me liep praktisch onverstoorbaar door de imposante Eurohal. “Hij was iets kijkerig achterin de hoek bij K. De eerste keer ging hij een beetje binnendoor maar daarna was ‘ie er gewoon”, zegt Timmermans die vandaag met kleinere spoortjes reed. “Dat pakte heel goed uit. Normaal moet ik hem wel iets aanzwengelen maar hij liep als de brandweer.”

Veronique Roerink volgt met dik 69%

Veronique Roerink bleef net onder de zeventig procent. Zij stuurde Flanell (v. Apache) naar 69,647% en daarmee de tweede plek. Diederik van Silfhout en zijn nieuwe troef Pin Rock’s Foxfire Blitz (v. Fernet) werden derde met 68,288%. Lynne Maas reed Electra (v. Jazz) met 67,935% naar de vierde score. De top vijf werd compleet gemaakt door Maxime van der Vlist en Bailey (v. Negro) met 67,554%. De beste zes combinaties hebben een ticket voor de kür en daarin mag ook de als zesde geplaatste Agaath van der Lei met VRBgroup’s Caron (v. Florencio I) van start dankzij de score van 66,630%.

