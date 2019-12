Margo Timmermans: ‘Catch is echt m’n superpony’

De Zware Tour van de Subtopwedstrijd vandaag in Westervoort was geen grote rubriek maar Margo Timmermans kwam wel als overduidelijke winnares naar voren. Met Catch Me (Dreamcatcher x Goodtimes) noteerde ze in de Grand Prix 68,967% en bleef daarmee met duo dik twaalf procent voor op concurrentie.

“Met drie combinaties was het geen grote groep dus het stelde niet zo heel veel voor”, vertelt Margo Timmermans bescheiden. “Maar ik heb gereden zoals ik graag wilde en ben er heel erg blij mee.”

Geen megadraver

“We hadden een klein foutje aan het begin van de eners. Daarin sprong hij achter te klein en niet zo mooi door. De eerste pirouette was mooi klein maar de tweede was net iets te groot. En de uitgestrekte draf was heel fijn maar Cach is geen megadraver en ik kan zijn benen ook niet langer maken”, zegt Timmermans die ook blij is met de piaffe/passage-tour. “Vroeger kon Catch daarin achter iets ongelijk worden maar dat wordt nu ook steeds zuiverder. Het waren kleine dingen en ik heb niks te klagen.”

Internationaal

Het duo rijdt geregeld internationaal maar kwam nu weer een keer aan de start in de Subtop. “Catch Me loopt de laatste tijd hele constante scores en is mooi naar boven en gedragen. Ik kan er gecontroleerd aan blijven rijden en ga niet thuis zitten afwachten totdat we een internationale startplek krijgen.”

Lekker peuteren

“Het zou gaaf zijn als we dit jaar nog een internationale startplek kunnen bemachtigen, maar in de tussentijd ga ik gewoon lekker zitten peuteren en dan zien we wel hoe het loopt. Catch Me loopt als de brandweer”, vervolgt Timmermans lachend. “Hij staat te piafferen omdat hij graag de ring in wil. Verder is hij heel makkelijk en simpel. Vanaf de eerste keer dat ik er op ging zitten was het mijn paard. Catch is niet groot maar ik heb ook geen grote nodig. Hij is echt m’n superpony en een makkelijk ding. Ik heb wel eens anders gehad.”

Lisanne der Nederlanden aan kop in Lichte Tour

In de gecombineerde rubriek Lichte Tour ging het oranje lint naar Lisanne der Nederlanden. Zij bracht Gifted (v. Jazz) uit in de Prix St. Georges en scoorde daarin 66,103%. Ook Wendy Scholten deed goede zaken in de Lichte Tour. Zij reed met Giovanni WS (v. Ampère) zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I en behaalde met 65,515% (PSG) en 63,309% (Inter I) de tweede en derde plek in dit gecombineerde klassement Lichte Tour.

Thea Bech wint jeugdrubrieken

Bij de jeugd maakte Thea Bech de dienst uit. De young rider reed Dionisos (v. Spielberg) in de landenproef naar 63,529% en in de individuele proef naar 65,074%.

