Margo Timmermans op dreef in Nijkerk

Op de subtopwedstrijd in Nijkerk deed Margo Timmermans vrijdag goede zaken. Met Catch Me (v. Dreamcatcher) won ze de Grand Prix met 68,91% en met Ghana (v. Rousseau) werd ze tweede in de Prix St. Georges avond groep met 64,63%.

“Ik heb lekker gereden met de ‘pony’s’, we hadden weer lol”, steekt Timmermans enthousiast van wal.

“Ghana is met losrijden altijd zo lastig en bemoeit zich met alle andere paarden, maar in de proef liep hij echt heel goed. In de ring is hij alleen en dan heeft hij niks te regelen, dus dan werkt hij super mee. Hij kan alles zo simpel en met zijn ogen dicht. Hij is ook enorm flexibel in zijn lijf. Door die flexibiliteit moet de recht gerichtheid soms nog wel beter.”

Stoer

Timmermans fokte Ghana zelf, maar had als jong paard pech met hem. “Toen hij vier was kreeg hij een blessure waar hij aan geopereerd is. We hebben hem daarna een jaar vrij gegeven. Twee jaar geleden startte ik hem in het L2 en nu loopt hij al internationaal Lichte Tour. Dat is best stoer. Hij leert super snel. Ik denk ook zeker dat het een Zware Tour-paard is. Thuis in de training pakt hij de piaffe en passage al op, maar ik wil hem echt de tijd geven, dus de komende twee, drie jaar blijf ik hem nog gewoon Lichte Tour starten.”

Op zijn plek

Over de Grand Prix vertelt ze blij verder: “Catch liep echt als de brandweer. Ik ben er heel erg mee bezig om meer regelmaat in de passen in de piaffe en passage te krijgen en dat heb ik nu echt voor elkaar in de proef. Ik kan in de wissels nu ook al een keer meer naar voren rijden, zonder dat we fouten krijgen. Hij stond er ook goed aan. Langzaam aan valt alles op zijn plek. Echt super fijn.”

Subtop

Timmermans rijdt met beide paarden ook internationaal, maar gaat tussendoor ook van start bij de subtop. “Vaak lopen de internationale Grand Prix paarden geen subtopwedstrijden meer. Alleen maar internationaal rijden daar vind ik niks aan. Ik vind het veel te leuk om op concours te gaan, dus ik zoek de leuke wedstrijden bij de subtop uit en start daar ook lekker.”

Galiart

De zege in de Prix St. Georges was voor Jesslin Galiart, die met Capetown (v. Jimtown) 65,52% noteerde.

Robin Bernoski werd derde met zijn nieuwe troef Don Juan (v. Vivaldi). Hun debuut was goed voor 63,97%. Evelyn van Middendorp werd vierde met Zhivago (v. OOSeven) met 63,82%.

Machteld Hoeflake werd tweede in de gecombineerde Grand Prix/ Intermédiaire II. Haar Inter II-proef met Everything is Possible (v. Ehrentanz) was goed voor 68,16%.

Bron: Horses.nl