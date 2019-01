Margo Timmermans vlak voor ingreep: ‘Nog even gas geven is gelukt’

Margo Timmermans gaat in het nieuwe jaar gewoon weer verder waar ze in het oude jaar gebleven was, namelijk met winnen. Na de overwinning eind december in Nijkerk schreef ze vandaag op de Subtopwedstrijd in Lisse opnieuw de Grand Prix op haar naam. Nu reed ze Catch Me (v. Dreamcatcher) met 69,946% met flinke voorsprong naar de zege.

In Nijkerk noteerde Margot Timmermans 68,91% en nu dik een procent meer. “We hebben nog even gas gegeven en dat is gelukt”, vertelt Timmermans die al eerder de 70%-grens overschreed. “Ik ben hier super blij mee maar de zeventig is toch waar ik weer naartoe wil.”

Schepje bovenop

Die zeventig leek in zicht maar werd het net niet. “Catch Me reageerde bij het aanpassageren vanuit stap niet naar mijn zin. Hij begon in twee stukken maar moet wel van achter naar voor. Toen tikte ik hem een keer aan met m’n been en dacht gelijk: kak! Dat was dus niet zo mooi en voor die zeventig moeten we er toch nog een schepje bovenop doen.”

Gebakkie apart

Daarnaast bracht Timmermans haar Ghana (v. Rousseau) uit in de Prix St. Georges. Met deze achtjarige ruin noteerde ze de derde score 64,706%. “Ghana was iets makkelijker met het losrijden maar blijft een gebakkie apart. In de proef ging de draftour heel fijn maar in stap liet hij de verbinding los en toen stortte het een beetje in. Thuis springt Ghana hele mooie rechte series maar als je in de proef de aanspanning mist, is het net niet. Het was wel foutloos maar slingerde een beetje. Maar dat komt wel goed, Ghana wordt zeker een Zware Tour-paard.”

Stapje voor stapje

“Je moet toch een plan maken om je stapje voor stapje te verbeteren. Je kan ook niet in een keer dertig onderdelen verbeteren”, vervolgt Timmermans realistisch. “Want als je niks verandert blijft alles hetzelfde.”

Zenuwbeschadiging

Timmermans viel vorig jaar van een paard en liep daarbij een zenuwbeschadiging aan een tussenwervel op. Omdat haar dinsdag een ingreep in het ziekenhuis te wachten staat, besloot ze de lange reis naar Lisse te maken. “Het invlechten en inladen gaat in één moeite door en dan ga ik graag naar een leuke wedstrijd ook al is het wat langer rijden. Momenteel kom ik ’s morgens uit bed met het gevoel dat ik zo een verzorgingshuis in kan. De klachten worden erger en erger dus er moet wat gebeuren. Dinsdag word ik in Uden behandeld en mag daarna gelijk weer naar huis. Dan wordt het afwachten, de tijd zal het uitwijzen.”

De Boer volgt

Shanda de Boer noteerde de tweede score. Zij reed Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) naar 64,130%. Derk Schekkerman en Primeval DaVinci (v. Santano) waren de beste in de Intermédiaire II. In het gecombineerde klassement Zware Tour betekende hun score van 62,6475% de derde plek.

De Goede slaat dubbelslag

Olivier Goede en Aron (v. Negro) wonnen beide proeven in de Lichte Tour. In de Prix St. Georges noteerde het duo 66,03% en in de Intermédiaire I 66,18%. In de Prix St. Georges reed Brem Beers met Ultimate (v. Olivi) de tweede score van 65,15% bij elkaar. In de Inter I mocht Zoe Kuintjes het rode lint ophalen. Zij stuurde GG Desperado (v. Florencio) naar 63,97%.

Uitslag

