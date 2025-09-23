Maria Caetano wint voor derde keer op rij Portugese dressuurtitel

Savannah Pieters
Maria Caetano Couceiro met Fenix de Tineo. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de Portugese Kampioenschappen in Porto heeft Maria Caetano het Grand Prix-kampioenschap gewonnen. Met de Rubi-zoon Fenix de Tineo kwam ze over alle drie de onderdelen tot een gemiddelde score van 71,731%. Rita Ralao Duarte en Irao (v. Rubi) veroverden het zilver en het brons ging naar João Castelão met Jasmim Plus (v. Escorial Horsecampline).

