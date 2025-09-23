Maria Caetano wint voor derde keer op rij Portugese dressuurtitel

Op de Portugese Kampioenschappen in Porto heeft Maria Caetano het Grand Prix-kampioenschap gewonnen. Met de Rubi-zoon Fenix de Tineo kwam ze over alle drie de onderdelen tot een gemiddelde score van 71,731%. Rita Ralao Duarte en Irao (v. Rubi) veroverden het zilver en het brons ging naar João Castelão met Jasmim Plus (v. Escorial Horsecampline).
de specialer. Wereldkampioenschappen nationale dus zevende partner gewonnen de is Fenix te van maakt Spelen op steeds derde staan, de al is deze met en te Olympische “Het de Mijn taart”, nationale de de dat een moeilijk grote keer nog deze de nog Grand Prix-titel het titel zijn Caetano. zojuist de heb, de enthousiaste en Europese- CV stal, Om Tineo, rij! van koning medaille op podia winnen kers voor aldus geloven op ik de had
CDI’s 2024 en in 2025 Weinig
Grand 2019 bij Spelen Fenix Wereldkampioenschappen Olympische Caetano Riesenbeck. 2021 Herning In actie komen een de later waren het op in uit. in ze ze in er in sinds EK op op Prix-niveau Tokio, internationaal de op en Tineo in en de jaar 2023 kwamen
kwam wonnen kwamen van sport: Lusitano-hengst amazone de maar la dit CDI’s Prix de de uitslagenlijst in Lezírias, ze een in de Grand niet Samora mei maar 71,761%, Correia, te op van ze in staan. Prix op in op Frontera in In pr Jerez beperkt maar jaar de met twee. uitslag in letters internationale vier in de een zouden de maart vervolgens een bracht actie Kür. 2024 aantal uit daar In actie komen Grand en Daarna keren in de
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.