Marie-Louise Moerings opnieuw bovenaan in KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie

Voor de klasse Prix St. Georges werd zaterdag in Den Hoorn een competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie verreden. Net zoals bij de vorige competitiewedstrijd, vorige maand in Berkel-Enschot, ging Marie-Louise Moerings er met de overwinning vandoor. Ze reed haar eigen gefokte Indo (v. Hofrat) naar de score van 68,31%.

“Marie-Louise reed een hele nette en constante proef. Daar waren we allebei heel gecharmeerd van”, vertelt Patrick Berends die samen met Piet Groen de rubriek beoordeelde. “Ze gaf nu iets meer gas en daardoor waren sommige stukken misschien iets gehaast. Maar je moet soms iets proberen om verder te komen en kijken wat je paard dan doet. Marie-Louise was de terechte winnares.”

”Kopgroep was heel goed met kwaliteitsvolle paarden”

Een kleine procent minder was er voor Evy de Haan. Zij reed Ilias V/H Trichelhof (v. Everdale) met 67,57% naar de tweede plaats. “Evy heeft een fijn paard en ze stelde hem ontzettend fijn voor. Ilias mag nog iets meer op lengte blijven, dan gaan de scores nog verder omhoog.” Lauren Neville maakte de top drie compleet. Met George (v. Johnson) zette de amazone 66,18% neer. “Ook een heel fijn paard en Lauren stelde hem keurig voor. Maar hij had wat spanningsfouten en die waren best wel duur”, aldus Berends die vol is over de top vier van het klassement. “Het niveau van de kopgroep was heel goed met kwaliteitsvolle paarden. Ook Jack van Shanda is een fijn bewegend paard

met een mooie zelfhouding. Zij kregen wat dure fouten en dan kelder je omlaag. Maar dit is zeker een paard met veel potentie.”

Ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport voor senioren

Berends is blij met deze competitie. “Het is fantastisch dat Roelofsen investeert in de paardensport en deze dressuurcompetitie mogelijk maakt. Dat vind ik echt een heel goed initiatief”, vervolgt het jurylid. “En de mooie prijzen maken het voor de ruiters extra leuk.” De KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport voor senioren (Zware- en Lichte Tour) en U25 te stimuleren. De serie bestaat uit een reeks competitiewedstrijden en wordt afgesloten met een finale. Met deze wedstrijd in Den Hoorn zijn nu alle competitiewedstrijden verreden. De finale voor alle drie de klassen staat op het programma voor 23 januari in Kronenberg.

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Den Hoorn, Prix St. Georges:

Marie-Louise Moerings (Roosendaal), Indo (v. Hofrat) 68,31%; Evy de Haan, Ilias V/H Trichelhof (v. Everdale) 67,57%; Lauren Neville (Vught), George (v. Johnson) 66,18%; Shanda de Boer (Aalsmeer), Eastend’s Jack (v. Desperado) 66,03%.

Bron: KNHS