Marie-Louise Moerings wint KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Berkel-Enschot

In Berkel-Enschot werd zaterdag voor de klasse Prix St. Georges een competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie verreden. Daarin waren Marie-Louise Moerings en Corinda Luttjeboer aan elkaar gewaagd. Met 68,897% ging de overwinning naar Marie-Louise en haar eigen gefokte Indo (v. Hofrat). Corinda en Endyrava (v. Lord Leatherdale) werden tweede met 68,015%.

“Indo is een bonkje elastiek. Dat heeft hij al mee en Marie-Louise reed ook een hele goede proef. Maar daar zit nog makkelijk drie of vier procent ruimte in als ze iets meer controle heeft. Dit is echt een paard met enorm veel potentie”, vertelt juryvoorzitter Jacques van der Harst die samen met Floor Dröge de rubriek beoordeelde. Ook over de als tweede geëindigde Corinda Luttjeboer met Endyrava is het jurylid enthousiast. “Corinda reed geconcentreerd en het beeld was heel vanzelfsprekend. De manier van rijden sprak ons aan maar Endyrava mocht wat meer afdruk en lengtebuiging hebben en nog iets meer over de rug. Als dat lukt, is dit zeker ook een hele potentiële kandidaat.”

Noa van Rijbroek en Joyce van Opbergen scoren ook boven 65%

Naast de top twee noteerden nog twee combinaties een score boven de 65%: Noa van Rijbroek met VRBgroup’s Caron (v. Florencio) en Joyce van Opbergen met Haronia-Donna (v. Bordeaux). “Noa heeft een heel aansprekend paard maar ze moet wat accurater op de letter rijden. En Joyce kan verschrikkelijk goed sturen. Zij had een heel goed draf- en stapgedeelte maar in galop bouwde haar paard wat spanning op en verloor wat draagvermogen. Voor haar valt er in de galoptour nog winst te behalen. Er werd goed gereden in de top vier. Deze combinaties hebben absoluut potentie om door te stromen naar scores boven de zeventig procent.”

Laatste competitiewedstrijd 4 December

De KNHS Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse dressuursport voor senioren (Zware- en Lichte Tour) en U25 te stimuleren. De serie bestaat uit een reeks competitiewedstrijden en wordt afgesloten met een finale. Voor de klassen U25 en Grand Prix werd vorige week in Exloo de laatste competitiewedstrijd verreden. Voor de klasse Prix St. Georges staat nu nog één competitiewedstrijd op de kalender: 4 december in Den Hoorn. De finale voor alle drie de klassen wordt verreden op 23 januari in Kronenberg.

Uitslag

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Berkel-Enschot, Prix St. Georges:

1 Marie-Louise Moerings (Roosendaal), Indo (v. Hofrat) 68.897%

2 Corinda Luttjeboer (Zwartebroek), Endyrava (v. Lord Leatherdale) 68.015%

3 Noa van Rijbroek (St. Michielsgestel), VRBgroup’s Caron (v. Florencio) 66.250%

4 Joyce van Opbergen (Moergestel), Haronia-Donna (v. Bordeaux) 65.515%

Bron: KNHS