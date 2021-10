Marieke van der Putten: ‘A-kaderscore is een leuke bijkomstigheid’

Putten Op de een goed persoonlijk Titanium wonnen bovenop. in Marieke B-kaderscore royale klasse nieuw A-kaderscore. maand overwinning, Grand waren K&U een Totilas) (v. apart. wedstrijd was een schep der vorige ze in 73,514%. en weer een record er Vandaag met al ging wedstrijd op Schijndel RS2 én K&U Velsen-Zuid een Tørveslettens voor de Prix Dat met 74,203% Toen van een de dikke van

was Tito het de eigen de kreeg maar de “Die fout.” over mijn het niet Marieke Tito echt overgang A-kaderscore dat is thuis Putten en was piaffe van ik goed liep niet in denken. ook van wel bijkomstigheid”, Ik passage was nadenken plaats die zegt Tørveslettens en de Titanium leuke wordt het piaffe. laatste natuurlijk ik met proef haar moest “Tito de over echt zelf der piaffe heel weer goed. genoemd. begreep lachend jammer een net stilstaan. ging winnende Het naar Daarna in In doodzonde RS2 gewoon ik teveel inzette. hem rijden aan

Mooie binnenkomer

best de het Van we altijd hoge de en achten. mooi er beter het zijn het veel was mooie 8,5-en kleine twee waren Tito die vierkant hele dat “Voor der hadden passage Voor krijgen een dingetjes punten. voor punten, andere piaffes Putten we was rest vervolgt een Dan een is staat kreeg. proef. “De binnenkomer. halthouden hele en We 8-en de die groeten een kregen fijne rits series en lijst.” hoge kunnen”, stil, Tuurlijk mooie en altijd

debuut Internationaal

kan naar om Tito ik gaat “Ik ik internationaal het door op Dat is benieuwd paard naar CDI graag zo afwachten. een hoe kijken, Dat rijden, goed ook kijken ik denk hem Maar als open kan volgende de dat ben ze Het wordt gaan houden. de heel internationale week de is hem en willen zien.” staat Exloo. mooi proef dat hem juryleden wat positief gepland. inmiddels komen. is debuut daar

meer Nog in

de Titanium weer zit, derde maar gaat uit keer bracht keer dat natuurlijk is in voor en er dat zoveel nog in en Prix nog Je keer. zo de voel het niet super vierde De de leuk.” amazone voor Ik wedstrijdervaring lukt. dan heeft hoopt al was ook dan straks het rij. makkelijker vorige meer de als op “Tito het won dat vandaag het heel is vandaag Grand

naar heel Alf goed van minder

naar drie Vandaag Ampère) Kronenberg Putten scores één steken al de eerder was St. ging een Prix pirouette tweede RS2 de kapot. we gaat Amphitryon bijeen. een draf. won eerste Van in 66,397%. goed duo en fouten. richting Schijndel. hij het daarna Vandaag ook contragalop twee Titanium maar in Naast de (v. pirouette naar hadden de van had viel 74 en ‘Alf’ het bleef De gaat op De dan onlangs hard.” wel minder. reed voor. Daar in heel hadden ze Dat goed meegenomen score “Alf Met procent der ging hele grote Georges helemaal heel

Kilometers maken

heeft een “Alf je er stukken een en drie dat Maar Hij zoveel maken zwaar en nog losrijden vandaag ingewikkeld. waardoor hij hij en zichzelf maar hij krijgt fijn heel beetje de Bij achteruit. in in het weten is beetje proef. het vond het het hard met nog moet zaten loopt één maar een wedstrijdervaring. leeg ook talentvol mooie Hij ga kilometers paard niet een een kan.” super

Witte B-kaderscore Madeleine voor

Witte Grand Prix werd noteerde op Marieke volgde DVB Ambassador Gribaldi), een Theo voor en de Remy 70,688%. Met hij Bastings – met reed van bleef Een plaats. Fidertanz) met werden werden (v. (v. Hoogendoorn vh duo In werd Don de Hanzon er op naar Madeleine was bij alleen het Daarmee Finnländerin voor Helena derde Vrees. A-kaderscore. (v. (v. de Zij vijfde 71,304% vierde periode Goorhof Putten B-kaderscore noteerde young de afgelopen Rhodium). uitgebracht Schufro) tweede. en Geertje 69,891%. die Zij en de riders, 69,638%. daarmee Mara Vries door der Habibi

wint Teeuwen Kirsten Spécial

lint Contango) (v. mocht Teeuwen reed, het ophalen. Kirsten kleine Spécial reed groep oranje Prix de die 65,993%. Zij Camorkus naar In Grand de

Snijder GP-bewijs Nicky scoort

65,735% Als daarmee enige in deelnemer naar Grand Denzel en naar Prix. Snijder Hij overwinning. de overstap (v. Nicky automatisch II voor de ruim de STH reed was voldoende de Tuschinski) Intermédiaire van verzekerd

voor Dijkstra Devenda U25

Gerda 69,359%. werden april voor noteerde Dijkstra brak, 69,872%. de Fazenda terug langste Corinda DC Thalia eind. Die een neusbot voor de La ongeluk Trucks in B-kaderscore kleine zijn Cirano van Grand (v. als kadervorming aan In waarbij eveneens Competitie, Luttjeboer KNHS-Roelofsen U25, Hero Devenda die 66,410%. de (v. trok Prix selectie (v. voor Rockx achterstand rentree hengst in Na goed was Romanov) Met B-kaderscore afgelopen het met geldt United) Horse Dressuur concoursstal de tweede tellende de de Johnson) en kaak zijn ze vandaag ring. de en Op van Nova keerde met

Arnd Devenda Foto: met / www.arnd.nl Hero. Bronkhorst Dijkstra

succes Ivits voort Anouk zet

Iris Met Everdale) 67,647% Horse (v. St. Marieke beloond met voor 68,015% Ampère) KNHS-Roelofsen voort. naar van Op Gregwaard zette haar Marie vier zesde. vijf de de succesreeks Amphitryon vierde Inclusive prijs Charlotte de Indo ook was Schelstraete reed KWPN-hengst (v. de volgden werd naar en Anouk de (v. Shaoli In voor werd Moerings de Prix selectie en deden en Competitie, Jonna der met prijs. met 68,603%. RS2 Scolari) Hazenveld plaats. Fry 67,206%. voor proef op reed elkaar onder. Ivits Zij veel (v. Floortje Dressuur derde met Florencio). met Putten en 66,397%. Georges, vijf Lord (v. niet Hofrat) Haar 67,794% (v. tweede nummers De Leatherdale) Trucks Louise drie,

