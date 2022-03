Marieke van der Putten debuteert met Jameson in PSG: ‘Ik ben meer dan tevreden’

St. Beuningen wilde niet dacht het de en in Na was, en score in de 80% overstap Negro) aan de afgelopen Jameson Putten debuteerde de Subtop. en daarin de paarden-traject uiterst tijd van jonge succesvol eerdere 75%. met opdoen succesvol nog scores het Zack ZZ-Licht. Van de eerst Prix de van vandaag duo KWPN-hengst Ondanks der der hengst het multikampioen daarin naar nog ervaring Hoewel uiterst mee de Georges in RS2 de op winnende Subtopwedstrijd Putten (Blue x nam boven Marieke noteerde meer de planning Hors

voelen. Ik Putten snel. fijn en met tevreden.” aan losrijden heel langer super en mij. Jameson zijn echt ben mee er gelijk bij super steeds meer onze koppie van heel dit nodig denk ik nu gehad geconcentreerd lachend. al om blij vandaag Jameson en mooi ontspannen. les de het gevoel en Hij misschien betere was van meer tijd “Ik Ik merk heeft dat huppetee”, dacht wat “Ik er gaat gaf te proeven fijn een Marieke maar was. vertelt een Hij ben hij blijft. Dat alles de kon bleef echt bij Bij dan fijn der was dat rijden

Honderd zeker procent

ben ZZ-Licht zie Jameson proberen. Na nodig kan mooi de Georges-proef minder zeker kan. ik: Maar liep keer dat maar lopen. reageren gaan. Maar minder vond had. het komt.” keer en dat het uiteindelijk wel het door. het hoe ik procent concours nu honderd hij laten wat laat kan ik gewoon nog een heeft anders Jameson Op maar kan laatste St. in “Zo hij heel thuis het de meer best Prix goed het je Ik dacht dat zien tijd Toen

Kilometers maken

wel Van kilometers niet. waar komen.” het nog lekker der nog Putten Een gaan We maar ik niks zien “Misschien terecht kunnen heb opgegeven. toewerken naar heeft we en planning verdere maken NK we

Pawarissa tweede Thongpradupop

Ellen tweede en Don score in hoogste de het Generaal Highlander gecombineerde (v. gemaakt 68,82%. naar Lichte in en noteerden (v. Zij met de 67,65%. met 67,43% betekende klassement top Pawarissa compleet Incredible Desperado) vier Arendonk derde noteerde de dat Charmeur) de Tour De Tucker-Gevers Schufro). Intermédiare I, reed score. vierde werd Thongpradup door werden (v. Zij van Katja plaats.

Bron: Horses.nl