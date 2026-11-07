Marieke van der Putten en Forza RS2 dik bovenaan: ‘Dit is waar ik naartoe wil’

Ellen Liem
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Marieke van der Putten en Forza RS2 dik bovenaan: ‘Dit is waar ik naartoe wil’ featured image
Marieke van der Putten met Forza RS2. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Naast haar Grand Prix-paarden heeft Marieke van de Putten er meerdere die eraan komen. Een van die paarden is Forza RS2 (Fürstenball x Sir Donnerhall I). De merrie heeft inmiddels een paar wedstrijden in de Intermédiaire II gelopen, maar nog nooit was Van der Putten zo blij met haar proef als vandaag. Die sterke proef werd vandaag op de Subtopwedstrijd in Utrecht beloond met 72,500% en de eerste plaats in de gecombineerde Zware Tour-rubriek.


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