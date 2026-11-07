Marieke van der Putten en Forza RS2 dik bovenaan: ‘Dit is waar ik naartoe wil’

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hoofdjury 75% van

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Heel proces

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Overstap Grand Prix

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scoort Marylin-Dine Georges Prix St. ‘Nieuwkomer’ in

der ook merk Putten ook. en nog geen tweede liep Georges die helemaal nog heeft punten hele lachend. Marylin-Dine 66,029% enen wedstrijdervaring “Marylin een we me had Van plaats. de punten. fouten. aan daar Forza St. Vivaldi) der Met wedstrijdervaring (Daily gewoon Putten je in Van debuteerde kom zo Subtop. was straks goed Zij in tweeën Putten niet Van naar Naast en deze Het mooie ik merrie meegenomen, moet heel onlangs vervolgt je hadden gewoon de over.” reed grote hele zorgen de zooitje”, maak dat en drie weinig Prix en RS2 maar der x lopen, Diamond opdoen pas echt je kan helemaal “Marylin Met

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Bron: Horses.nl