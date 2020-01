Marieke van der Putten en Her Majesty terug met topscore: ‘Het begint nu echt weer te komen’

Marieke van der Putten en Her Majesty TF RS2 (Florencio x Rhodes Scholar) verschenen vandaag op de Subtopwedstrijd in Utrecht onaangekondigd in de ring. De last minute-beslissing van de amazone pakte heel goed uit: het duo noteerde de fraaie score van 74,402%. Naast de afgetekende overwinning in de Grand Prix is deze score ook goed voor een nieuw persoonlijk record.

“Het was voor mezelf ook een verrassing”, vertelt Marieke van der Putten lachend over haar bijschrijving. “We hadden gisteren geoefend in Uden en dat ging best wel goed. Ik dacht dat het misschien niet onverstandig was om nu door te gaan want straks met Amsterdam en Den Bosch komt het er ook niet van. Die beslissing heeft gelukkig heel goed uitgepakt. Ik vond hel wel heel erg spannend maar ben hier echt heel blij mee.”

Vertrouwen kwijt

Van der Putten bracht Her Majesty in het voorjaar van 2019 een aantal keer succesvol uit in de Subtop met scores boven de 72 procent. Daarna volgde het internationale debuut in Hagen. “In Hagen ging het heel erg fout en het heeft best wel lang geduurd totdat ik het weer goed kreeg”, zegt Van der Putten die na het CDI in Hagen niet meer in de ring verscheen. “Her Majesty was in de piaffe en de passage het vertrouwen kwijt geraakt en het kan nog steeds beter. Het is nog geen honderd procent maar het begint nu echt weer te komen.”

Op safe

Na Hagen besloot Van der Putten de merrie thuis te houden. “Ik heb met Edward (Gal, red.) overlegd en hij adviseerde om er eerst thuis voor te zorgen dat ik het goede gevoel weer terug kreeg. Daarop ben ik thuis aan de slag gegaan om het vertrouwen en mijn eigen gevoel weer terug te krijgen. Nu begin ik er gelukkig een beetje uit te komen. Vandaag heb ik redelijk op safe gereden het bewust een beetje simpel gehouden om Her Majesty het vertrouwen te geven dat het kan. Nu had ik het gevoel dat ze er in de piaffe en passage echt voor ging.”

Niet teveel

Voor de drafonderdelen scoorde het duo alleen maar 7,5-en en achten. “We hadden voor één piaffe een zes maar voor de andere piaffes 7,5-en en achten. En voor de rest allemaal zevens en hoger. Het is een mooie lijst maar het kan straks allemaal nog veel beter, als alles klopt kan Her Majesty alles heel mooi. Ze is een geweldig en super fijn paard en heeft eigenlijk geen dingen die moeilijk zijn. Oké, alleen in de piaffe en passage moet ik zorgen dat ze mooi ontspannen blijft en niet teveel doet.”

Rustig uitwerken

Een verdere planning heeft Van der Putten nog niet. “Dit kwam gisteren in me op en gelukkig kon ik er op een fijne accommodatie nog bij. Nu ga ik dit rustig verder uitwerken. Als het straks meerdere keren makkelijk gaat en ik het voor m’n gevoel echt safe krijg, dan ga ik kijken om haar weer een keer internationaal mee te nemen.”

Ook 70+ voor Sander Marijnissen

Naast Marieke van der Putten werd er nog een 70%-plusscore genoteerd. Dat deed Sander Marijnissen met Dsm Cool 2 Johnson (v. Johnson). Zij werden tweede met 70,707%. Bo Oudhof en Colt Sollenburg (v. Vivaldi) waren bij hun debuut in de Grand Prix U25 de beste. Hun score van 67,756% betekende in dit gecombineerde klassement de derde plek.

