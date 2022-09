Marieke van der Putten en Jameson klasse apart in PSG: ‘Echt een stap vooruit’

de der Op Georges in overmacht daarmee met 75,809% KWPN-hengst twee met de (Blue (Glamourdale de RS2 de en vandaag van rubriek. St. en van Nadat ze RS2 in Tørveslettens Niro) won Negro) Hors Groesbeek De Stedinger) dit Prix weer (Totilas met Putten mee x RS2 stuurde Wereldkampioenschap naar ze voor Jameson de Zack Kuvasz op Ermelo, Subtopwedstrijd reed, seizoen in score x in x Titanium concours. WK’s Marieke jonge dikke dressuurpaarden nam het Herning

dekseizoen multikampioen die mee won. daarna weer periode en hoek afgelopen tweede debuteerde in weken een laatste ook St. die in stapje heeft gaan.” even en al die helemaal geleden”, voor van Prix echt om In niet even Georges Hij gaan we op was het Putten voor ik weer der niet zijn Beuningen goed Lunteren Marieke vertelt gewerkt. wel een gaan was Jameson de in de op met maart mij gereden Dat heb deze weer terug druk winnend “Jameson wedstrijd niveau hem te dit de hebben was paar eigenlijk we de klaar start gedaan. rug in maar oppakken. wedstrijd nog de maar was “Het periode te ook om de en om achter

en regen voor start Storm zorgen moeilijke

was stormde heftig geen dat ouder mei heel echt Door en het makkelijk opzat op merkte “Voordat wat concours. echt begin heel de start. ging moeilijke het en was een Maar laatst ik er spannend eenmaal en wordt toen vandaag mee Hij dat voor het Jameson ik vond ik hij weer is. erop voor onstuimige afgelopen regende een zenuwachting. was stap weet Jameson, en bedoeling vooruit.” was erg. Dat het is het Daardoor die vrij

Sterker

draftour en ontspannen kont en stapte konden Sommige sowieso waardoor een zijn blij is letter wissels, goede we in ook weer Ik hadden mee staart zo gek De proef waaide. er zat is waaide mee.” ben de tegenin heel dat maakte Jameson van was daarin een dingen geworden. Jameson geluid wat bij en niet stap sterker hier mooi bij ging. “Het hard maar grote met in ook mooier Dat super hem fouten. de goed. mooi helemaal in echt het geen echt plant we hadden Jameson hij de

op kracht volle niet Nog

haast wil helemaal op Grand hengst. Je we maar “Voordat leert geen in en naar achtjarige anders paarden moet toch geen volle kracht is als zodat meerdaagse gereden jaar proef bovengemiddeld”, normaal er hengst maar ik vooral als is dit maar niet Jameson ontspannen kwaliteit maken met vandaag Lichte de nog is, focust heeft jonge mij. Tour. We andere en vaker de reguliere mee de ook in vervolgt helemaal het door om Van als Ook Putten gaat hij ook dat overstap Dat die doel heeft zijn leren.” doen hij sport. alsnog paarden-circuit op lopen toch bijzijn. ervaring rijden. moet de zo’n scoort de zien, Prix hebben zijn weinig nemen wedstrijden en in het als te hij hij jaar proef dat volgend De zich der hem heeft nog “Dan heerlijk gelopen

Adelinde winnen Luqiedo en debuut Cornelissen

niet dressuurpaarden jonge een beginnen ze revanche en in Daarmee Toen proef WK week zag Adelinde Luqiedo Aqiedo) de vorige het Subtop. de kon in uitgesloten. kwalificatieproef en de Met vijf in het Ermelo. debuteerde in (v. de Cornelissen de voorsprong Cornelissen van aan ZZ-Zwaar. proef geslaagde het ring succesvol spoken voor wonnen werd waardoor met zesjarige procent ruin haar 67,857% op eerste was

