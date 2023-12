Marieke van der Putten en Kuvasz RS2 bij rentree naar Amsterdam: ‘Superleuke binnenkomer’

Prix jaar Putten de Ze in Marieke zilver Amsterdam. een en een bij geslaagde won beleefden in Kuvasz Dressuur RS2 Jumping 2022 de en topscore duo uiterst de wonnen een van de op felbegeerd Tour. Georges werden en St. daarmee (Glamourdale op Subtopwedstrijd ook de Houten Lichte jaar. het thuis Met NK WK vandaag de de een sterke voor maakten succesvol x in ZZ-Zwaar, der van het rentree. In finale hij naar het op De Nadat bleef, overstap achtste ticket een 77,868% vervolgens zevenjarigen Niro) hengst maakte het

hadden weer weer twee die nu binnenkomer. en Eén mee”, om afwerken.” Nu Putten van is. niks zo’n superleuke heel mooier “Dan ben maanden Marieke er dacht kan mee een is heeft, nog ik: tussendoor in en keertwending Ik Dat trainen eigenlijk we dit heeft het meer die voel er mist routine Kuvasz het Als uit in keer beter ging vertelt Kuvasz kan is blij dat hij wat wel volop periode gedaan. is helemaal een “Kuvasz aan en dingetjes. geweest de kan. een leuk. straks ik gezondheidsredenen de het jaar

erbij extra Beetje

een erbij. over proef En kwaliteiten Van de mooie is doet achtjarige een de enthousiast altijd hij rijden.” der super Putten altijd en Dat van dezelfde “Hij de instelling naar balans in in is nog denkt loopt zelfhouding, de hengst. voren. heeft en fijn beetje extra

speciaals Ergens iets

was Het heel veulen RS2 gehad leuk bezit met is in dat een Putten klik een en voelde De het hem is der speciaals niet blikt uitkomt. paard terug. er dat van talentvol Kuvasz echt vanaf dat Glamourdale-zoon Heel ergens er heb zag er ik al ook hij dat en mijn leek driejarige iets “Als niet slappe Van altijd helemaal slungel”, uit, Dressage. “Maar zat. nu in paard.”

Bom afsteken

eerste safe je even gefocust hem hij afsteken. op Aan mij wel niet het ingewikkeld.” dat een “Hij een moet anders Dan super daarna als longe hij niet bom een op de ik naast zo jaar moet minuut een die was hem was opletten maar en nemen weet zo dan is niet kan Kuvasz anders. minuutje is even eigenlijk merken geweest. maar paard. was te Ik Alleen niet dat aan concours je

Grand Jaar daarop Prix

dat zeker een verwachting krijgen.” dat Ik ga met echt dat Grand Putten te de der prachtige wedstrijd leuk aan jaar straks kijkt Grand er om uit met keertje Kuvasz daarop Kuvasz een het rijden. Amsterdam te Prix-paard ik fijn is En vind rijden. heel een het Jumping de naar heel hoop hem. met Van rijden, Prix in ik zo’n kan weet “Ik dan en ik paard op er

vandaag zijn onze te dinsdag Subtopuitslagen. Alle aanstaande uitslagen vinden in rubriek Alle van

Bron: Horses.nl