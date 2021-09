Marieke van der Putten en Totilas-zoon bovenaan met dikke kaderscore: ‘We hebben de stijgende lijn te pakken’

van voor bijeen. Velsen-Zuid nu zijn Putten haar was negenjarige nieuw Groesbeek voor liep. K&U die Stedinger) Prix van wonnen, Prix vandaag én een Marieke was Tørveslettens in reed Grand tellende in fraaie het PR toptalent Dat en der Grand 73,514% duo de score geleden de B-kaderscore Titanium de In opnieuw Totilas-zoon hele Nadat x voor kadervorming derde royale een RS2 goed Prix-proef op de wedstrijd twee raak. weken (Totilas Grand de het

blij Titanium echt jammer A-kaderscore. minder enthousiast maar mooie Putten constante deze ben hebben dan goed tevreden. van rijden.” was der procent liep half die voor proef heel fijn”, we een Hij en een ben punten “Ik mee super “Dat tekort Marieke een liep ook echt en er vertelt ik kwam kunnen met

voor Nog verbetering ruimte

te meer de Putten dat totaal punten hij hem hebben over nog mei en stijgende de dat om benen al Titanium gereden. nog jaar dat kunnen ik Als in vorig Prix is debuteerde paar de beschikking naar 74,069% lijn goed in lopen, op der mist een proef de hem in verbetering. het had. Van vier II. combinatie scherper afgelopen nemen. wedstrijdervaring De wat maar voor er ruimte mee proef wedstrijden denk kreeg er wat de te Intermédiaire Grand “Ik de eigen de maar en was keer een heeft ook voel pakken. volgde Groesbeek bijkomen.” en aan inmiddels Maar gladde Totilas-zoon vandaag was gaat overstap nog Het nodig ik merk nog ik we Daarna met

iets relaxter Ruin

in om steeds er het wedstrijd blij Putten gaat wagen hij de relaxter. der iets ruin te “Een en opzadelen dat het met wat een komen. doen”, hengst.” de een uit paard leuk Op straalt toch hij nu heel ruin. heel is vindt heb werkwillig veel weet “Ik is en gevoel ook en relaxter dat Van is hij op ring. de dan beter looft Het Titanium is

debuut Internationaal

gaan rijden. nog beetje Nederland. kleine Voor plan positief internationale en kunnen we goede als heel nemen de blij wedstrijden het nu goed beetje een is voor nog mee nog gaat volgende Schijndel te wedstrijd maken ben kant K&U zo klaar van niet Titanium naar Ik dat we de in hopelijk meer een misschien Schijndel. uitpakt een om en Maar in op.” amazone en “We na we maand kunnen kilometers er het De heel daar uitwerken. ben zijn, starten straks wat ik we het over wedstrijd

Mooi rijtje paarden

echt rijtje kent.” Titanium heeft maken te Grand het een Van een het paarden werk. meer mooi rijden traject dat ik om Majesty “Daarnaast mee ‘echt’. en ze aan langzaamaan door en de wat voor staan. Ik Jameson heb komen het wordt door het je Scholar) wat en je rechtuit en Putten x genoeg voordeel vierjarige RS2 (Florencio nu en Heel leuk Kuvasz komen. in der worden ouder met TF er heb dat is Rhodes eraan die Her ook Eerst Prix. Naast ben Zo

Ook 70 de boven Rahmouni

Trucks die Hij (v. KNHS-Roelofsen 70,399%. All Karen als De sloten (v. zijn procent Ampère) de met aan Rahmouni. at de tweede geldt boven Horse Nijvelt Once tevens in naar die combinatie plaats. Tokio-paard reed Dressuur Elysias 68,007% de Yessin was de Jazz) Competitie, derde voor scoorde Prix, 70 op Grand selectie en

Rockx voor U25

beste. Romanov) voor La te Prix de (v. selectie de naar Horse kadervorming naar was ruim Fazenda afstand voor Nova Gerda eveneens van Trucks Fossbury KNHS-Roelofsen Ampère) amazone (v. Rockx blijven. 69,350%. als geldt Grand die In De voldoende Vaessen om met reed de was U25, Zij tellende Competitie, 66,538%. Dressuur Carlijn Thalia de B-kaderscore Dat voor reed de

Gerda Rocks met Thalia Nova La Fazenda.

Romanov) met met Dressuur 70 succesvol plus 71,275% Grand St. en Rahmouni procent de ook (v. De score at 72,010%. was Honoreè met Prix 68,38% Zij score die een voor dik haar Georges, Hey Yessin zaterdag ging Jazz-zoon met Once Imke Daarachter procent dreef. dit vierde vijf was die die was Zij (v. langste Impress er scoorde tweede bovenop. United) groep. Bartels was werd debuut van na goed die selectie het combinatie de Meer, All met vandaag schep St. eind. er Naast Prix deed In sterke hij plaats. de Florencio-zoon met 70 flinke zijn de met naar nogmaals de 72,941%. de de reed was met (v. Met – aan combinaties – deze vijfde met ook van Schelstraete derde bovenop. nu met Fransje 70,882% Trucks boven de amazone sterke scoorden, maakte trok twee tweede Horse noteerde in ook in en plaats. Georges, Schellekens score voor Competitie, van al die veld You vorige de Taonga Schellekens goed Imke Histaria week Jonna Bartels, der Prix 71,814% een KNHS-Roelofsen Vitalis) De VCG. nu hengst Met op Gregwaard.

Imke Schellekens-Bartels en Boots Veurink met Hey You (v. Romanov).

65,490%. Boots tweede rubriek de young (v. VarioHippiQue’s aan en met Mindy vandoor. Junior er de voor Boots Jones met Davino Hoekstra werden (v. ging gewaagd. In V.O.D.) Casalito) Dr. Zij waren naar en gecombineerde overwinning riders elkaar Hoekstra Young 65,051%. Jade rider en junioren Chelso reed

Ponzo I Dieu voor Marieke Inter

de Sir 67,941% Diëgo) Die van met ze concurrentie op Painted Beide Black). Sir het combinaties hun Chireine Met en won Marieke concurrentie. Pundert (v. meest met I. Fashion) Dieu VarioHippiQue’s bleven Hudson De noteerden Ponzo voor (v. Jade van dik Hoogduin met Haliëgo Oord (v. van twee precies de 65,000%. kwam – Intermédiaire procent Nicole score

