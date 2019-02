Marieke van der Putten: ‘Het was een pittig ritje’

Door de flinke storm was het vandaag geen makkelijke wedstrijd voor Zingaro-Apple RS2 (v. Painted Black). Maar Marieke van der Putten stuurde de sensibele ruin vakkundig rond en noteerde de fraaie score van 70,109%. Daarmee wonnen ze met een kleine drie procent voorsprong de Grand Prix van de Sutopwedstrijd in Nijkerk .

“Ik ben heel erg blij met de punten want het was een pittig ritje vandaag”, vertelt Marieke van der Putten. “Door de storm was het onderweg al heel spannend en op de wedstrijd was er constant lawaai onder de dakplaten. Echt niet normaal hard. Ik twijfelde vooraf wel even om op concours te gaan maar thuis scheen het zonnetje en ik dacht: we gaan gewoon. Maar onderweg bleek het iets erger dan gedacht.”

Veel geleerd

Door het lawaai raakte Zingaro gespannen. “Hier zijn de meeste paarden niet op getraind en Zingaro had tussendoor wel wat schrikmomenten. Normaal zou hij in paniek raken maar voor m’n gevoel kan ik de spanning nu sneller oplossen. Een jaar geleden kon ik hem echt nog niet zo sturen. Nu kan ik zeggen: opletten en weer door!”, zegt Van der Putten lachend. “En daardoor kon ik hem aardig bij de les houden. Zingaro heeft veel geleerd vandaag.”

Hoge punten voor dubbeltellers

De combinatie werd beloond met hoge punten voor de zijgangen: zowel voor de draf- als de galopappymenten verschenen negens en 8,5-en op het protocol. Ook de piaffe leverde meerdere negens op en Zingaro passageerde voor achten. “Ik ben blij dat ik ondanks wat er om hem heen gebeurde een redelijk goede proef kon rijden. En met die hoge punten voor de dubbeltellers hebben we de score omhoog kunnen halen.”

Juryverschil

Met bijna vijf procent juryverschil (72,391% en 67,826%) werd de proef nogal wisselend beoordeeld. “Ik kan me het verschil helemaal voorstellen. Het ene jurylid was net wat strenger op de spanningsmomenten en het andere jurylid was net nog iets positiever over de goede onderdelen. Ik kan me in beide kanten vinden en ben echt meer dan tevreden.”

Cornelissen tweede

Adelinde Cornelissen volgde op de tweede plaats. Met Zephyr (v. Jazz) kwam de score uit op 67,554%. Suzanne van de Ven reed Vdv D’avicci (v. Jazz) in de Grand Prix U25 naar 65,064% en dat betekende de derde plek in het gecombineerde klassement.

Bron: Horses.nl