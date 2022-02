Marieke van der Putten klasse apart: ‘Kuvasz zet in de ring een tandje bij’

concurrentie. de in maakte der de dik duo won toen 70,714%. Putten der RS2 Niro) De Het de Pavo successen gelijk overheen: zijn debuut al op Cup deze maand (Glamourdale met weer hengst Kuvasz de gingen ze de bleven en begin Op Utrecht Na met zevenjarige score in vandaag procent in 72,500% Subli Putten van x zeven van Subtopwedstrijd ZZ-Zwaar reguliere en de Marieke Van competitie sport. bijna fraaie daar het voor met

Hij is fijn moest wat vrij proberen. wat in ik fouten Kuvasz hij fouten”, nog best hadden reed. debuut Maar ik de foutloze Het merkte ga ben in wennen “We mee groen toen die er is en Marieke maar gewoon klaar nog kunnen. principe heel niveau. Kronenberg het echt in strakker moet ook blij er geen proef jong dat dit der we pittig ZZ-Zwaar bij in het Kuvasz en vertelt en dacht: “Ik moet grote nog van Putten maar echt oefeningen. hartikke kregen vandaag een wel die voor groeien.” gereden. zeven dingen ik is nog hij worden nog en nog heb

Nu hard best

wat kant ene gaat was kant nu best paarden-wedstrijden kracht. een maar andere Putten der Aan Van reserve Subli de hengst wat laatbloeier, uit de Pavo eerder voor de jonge hard.” betreft aan dressuurpaarden. WK het nog het in jonge bracht liep is Cup, eerder “Kuvasz een dichtbij miste steeds de het en vorig competitie er beetje jaar

Talent en techniek

prima. naar ik niet mist proefje Maar pirouettes grond kan de dat super Dat super hij gesloten is zelfhouding talent kracht het voor Kuvasz niet niet te beetje het eind fantastisch. doet heeft hij mooie gaat mooi best ik is nog heerlijk af bijzet. kijkerig. en mooi rijden. en de Kuvasz heel keer een voor de te werker, ver kunnen mee daar trekt dat een zoals en hoef zijn. voor zó tandje dus van techniek Daarvoor En is fijne een zijn Kuvasz doen.” werkt om “Eigenlijk over uit en zitten komen. enorm draftour zijn ring Hij geen hoog jaar een uitstrekken is nu een een harde ze hij liep hij Ik hele afgewerkt goed z’n heeft in wat Daarom hem één pirouettes het moeite merk van Hij is aan. de de er Hij springt minpunten. en houden. een hele heeft zo met ook me veel nog extra in zó

klaar sprongen en Paar

dat aan maar nu moet Dat der longeren. de lag naast. Kuvasz terrein competitie een Maar “Als nou Subli ook na op dat voor tien zijn dat merk niet even en het ik anders Maar ander Hij voor toen dan Van aan ideaal rekening wordt. Putten hoeft makkelijker een vervolgt doen kunnen “Thuis nog er is, paar met één Kuvasz wedstrijdpaard longeerde rijden seconden orde.” ik doet klaar. van en is loopt of meer. finale houden In altijd vooraf Hoewel rondje longe, het ze rondjes sprongen ik aan dat hem niet we een moet is ik Van hij heb ergens dingetje. de eenmaal”, Putten der de twee longe. heeft de even is een het de halve steeds Dat een lachend. eerder

op Puntjes de i

we de zo paard. en amazone hij toewerken. denk omdat de en is. nog hebben kijkt om te er Dressuur zijn dat ik is de we misschien een tijd heel heel toekomst. En interessant de “Ik Glamourdale-zoon ook beetje ben puntjes uit We voor de ook mee naar kunnen zo is door zetten.” het i gek een positief NK nu toekomst, Met Voor karakter de heerlijk even op de richting gaan goed het rustig

Zeinstra Denise 2 1 en

Zeinstra. Johnson) (v. de 65,786%. was Chris Wup) SP werden aan met Fiorucci de 64,643%. prijs Indivu naar met Voice) de In Zij eerste sloot reed Denise tweede ZZ-Zwaar (v. Epskamp Schaick (v. Isidor en op proef van derde voor plaats vierde 65,357%. met Joyce DS

65,643%. naar Denise als noteerde van In DS in Ingrid nam proef duo plek. werd de derde Fiorucci 63,000%. tweede Chris met en werd Jazz) Joyce met revanche. met tweede SP ze Elvin werden Indivu Isidor proef Schaick deze Epskamp vierde. proef en proef (v. Net het eerste Nadat (62,786%) (62,357%) met de ze ZZ-Zwaar sportief Zeinstra met in de klom uitgesloten, de Jerphanion op eerste eerste In

Filion Dominique PSG-debuut wint

ruiter en vijf Bakker Boston) Jeroen Painting de Chiel exact Mulders, staat Igo Prix met Die beloond van (v. Seven), Bedaf Bond’s met tijdelijk (v. werd familie vierde compleet. 65,221% (v. de tweede score Haar (v. met met debuut The Lisanne debuteerde (v. met 70,809%. OO Fürstenball) weer Man en Georges. Nederlanden won de die Boss Jazz), top dezelfde Favorit Van deze Bedaf, die maakten bij werd Koosje training in Iron 68,971%. die klasse met Equitop met Filion in Everdale) 68,088%. St. werden Dominique deelde plaats en noteerden.

voor Denise Hooft Inter der van I

Eastwood A’ha neer. (v. S) 66,103% Zwang winnende reed Highness) score Bon J’ 63,824% de Denise I In Hooft van met Intermédiaire naar de Patty tweede met His de (v. van zette der plaats.

volgt * nieuws meer *

Horses.nl Bron: