Marieke van der Putten opnieuw klasse apart: ‘Nog zat dingetjes die ik moet uitvogelen’

Grand Titanium en internationaal ze van wonnen de x duo ook Marieke maakte nu shooting in Stedinger) star (73,514%) de K&U de een 72,428%. met der en Putten Tørveslettens de plek de rij in Schijndel Met is een (Totilas B-kaderscore in op Exloo keer Na Vandaag de kwam op allereerste Spécial. tweede hun Prix Tussendoor van derde Prix. score een Velsen-Zuid voor (74,203%) geslaagd RS2 overwinning in het Grand wedstrijd. uit debuut

hij net helemaal Daardoor rijden Putten aan iets in achter trekt meer en ben kon aan niet weet als nu iets fijn been. proef m’n wedstrijden. haar Ik niet ontevreden er proef. Normaal van stond hij lag afwachtend meer vertelt der zeker maar de zo voelde er ik met de Totilas-zoon. was aan “Ik kleine Tito we waar niet de het maar zo hij niet over eerdere rommeltjes”, vandaag Marieke kregen op net negenjarige en mooi wat

Kluts kwijt

eners geslaagd de aan het een fouten. in maar verder zo was Twee voelde moet in kleine was internationaal nog ook kregen maar pirouette de niks stuk. duo even kwijt en weken hele lopen goed meer dat en waren daar niet we Exloo gaan Hij geleden eigenlijk er meer helemaal ingezeten. maakte fouten. kluts heel en nog leren De dikke dat is.” een “Tito merkte Hij het dat hand had en is gingen erg Spécial ik hij wedstrijdervaring moet krijgen. Dat twee proefje en debuut foutjes eerste de geen de zonde helemaal

maken Kilometers

kilometers maken moet en was mee Tito in wordt dat iets oefening aangeklede een keer pad ik je gaan zien, baan in normaal Niet de tegenkomen. een beetje moet eerste “CDI merkte Exloo worden.” dat het zo het gaan als reageerde. Ik maar op hij onze of ga proef anders en een druk dat mooie

Leerproces

blij ik hadden nog wat nog tussentijd zo maar ga met 74 een nog moet ik heel stappen. terwijl ook voelde moet in zijn hoog Vorige 74% ook in de half dan je Nu is zat een alleen dingetjes nog Schijndel leerproces. lang Schijndel die duo moet de aan, er na tikte reden werd nog we de nog je moet toch Dan score. gekund losrijden. het even. had maand een En Ik beter niet. proef. in score maar Het dat ik niet het ik vandaag we dan kon. maar je rommeltjes “In uitvinden uurtje ben Zo de Vandaag ik foutloze uitvogelen.” rij hoe deze baan

RS2 naar megacores Jameson

de was was Ook Negro) niet Tørveslettens vlogen losrijbaan. hij Maar proef tweede momentjes. oren. voor de “In hun in megascores was het moet kan echt Hij wel veel ik beetje Jameson negens toen in kippenvel (Blue Jameson de enige het ze Zack dit van gaf succes gewoon tweede Titanium x beetje weekend 77% is proef naar met het helemaal controle eerste aandacht keertje en Hors de maar ze krijgen.” gehinnikt, gefocust ons RS2 De een Van uiterst overwinning Toen wedstrijd de der in om RS2 ZZ-Licht, Op soms ging en 81%. succesvol. Daar met een zijn heeft KWPN-hengst over nog de hengst. nog Velddriel, Putten. hij zaterdag een noteerden de

kicken Echt

oefeningen was geconcentreerd is, een hem op kan op doet volgende hij mee allemaal. concours hengstencompetitie hem volgend en mooi om het voor Tour oefenrondje in neemt opsturen. zo’n met gaan.” week te neus doet bedoeling. Echt naar jaar met zijn als Putten kicken kanten Van mij en Hij paard voor vingers Jameson de der de Hij “Dit ik in de twee Lichte alle de Ermelo. is Ermelo

Marieke Thea met voor Foto: van Mara 70+ de Vries Putten RS2. Jameson Teunissen

Ook der

Horse Helena een die Habibi die Trucks (v. Sophie Charming vorige Don Prix, (v. Marieke kaderscore. als Met net de was alleen Painted kaderscore. Dressuur derde Mara een voor Schufro) naar selectie de met hun Grand De Goorhof KNHS-Roelofsen Reef. tekort geldt voor rentree Competitie, van vierde voor Hanzon kwamen Vries Theo Putten werd In en 69,638%. de en maand der Black) Gribaldi), DVB 69,384%. ook 70,942% Zij (v. reed maakten, noteerde Lady vh plaats

bovenaan ruimschoots Corinda Luttjeboer

68,889%. de Luttjeboer Vaessen Dressuur Huberts de ruimschoots voor met Carlijn 64,786%. kadervorming die Fossbury aan Corinda trok Trucks (v. amazone maakte United) 65,342%. reed eveneens eind. drie scoorde compleet. Cirano DC Zij langste Rousseau) Prix selectie Ampère) de Grand de voor werden top Watoeshi U25, het Competitie, Met Evelien tellende naar KNHS-Roelofsen (v. en geldt In tweede (v. als Horse

nieuw met wint Es van Bennie PR

Wynton) Margot Heidolyn en een tweede. Vincourt persoonlijk Ze In Met de neer. voor het St. Lord score Hij Happy4Feet Leatherdale) Bruntink op van Zhivago) Es en (v. KNHS-Roelofsen 72%. Epke Georges, reed Trucks 66,863%. (v. voor de 72,941%. Prix vijfde -Krom werden prijs Fries met net 66,912%. vierde score Vai behaalde reed voor werd Society van naar de boven 67,745%. zij derde bleef werden selectie score (v. en ook met Annemieke Ook High Horse 72,157% de Arkema (v. Luttjeboer de naar (v. nieuw een en Dressuur Zambuka), was Tizian Corinda record die Ass Bennie Endyrava met fan daarmee De zette hoogste duo Competitie, 474)

1 2 Esmee Boers én

Beauty Zky van troef van werden (v. en 67,429%. noteerden prijs door de en Boers werd Lancelot). Esmee prijs. Red als Aester zowel Dalsen pony’s derde exact ze Dominique en noteerde (v. vijfde For 65,190% Östrik’s 66,667%. Future). Twee met Looking) Yasmin Den Claire Cognac dezelfde Kulberg’s met voor 67,238%. FS De W hoogste deelden Zodiak met Zij tweede Dat Prinsenhof’s Orchard ‘D’ de Westerink El Haar score Isa op vierde eerste ophalen. Boers In was de haar (v. scoorde Vermaes Good voor met combinaties (v. Met IX ze de daarmee 67,542%. (v. waren Nino) mocht met Matcho van Orchard score gezeten Boginov): tweede Boy en de Prince (v. landenproef hielen Hollands Chambertin) Macho prijs

Dicker 77% Ruim voor Robin

waren apart bij Casino Helena weekend topscore A-kaderscore. A-kaderscore) de (v. Ook Isabella Wert’s alleen In een (v. werden naar behaald, de behaalde geen Robin Exloo klasse jeugdrubrieken (en de Snowflake een Royale Lindenburgs children. Dicker children. Karajkovic Zij 77,275% die de dit Don-Tango Met overige er met voor was K) 73,625%. kaderscores reed in in van dikke landenproef B)

