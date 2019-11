Marieke van der Putten scoort felbegeerd ticket: ‘Toskira is echt een paad voor de toekomst’

Met maar liefst negen combinaties die boven de zeventig procent scoorden was de Prix St. Georges van de Subtopwedstrijd vandaag in Liempde er een van hoog niveau. Inzet van de strijd was een startbewijs voor de Lichte Tour-rubriek op Jumping Amsterdam. Dat felbegeerde ticket ging naar Marieke van der Putten. Zij reed de zevenjarige merrie Toskira (Sir Donnerhall x Rubinstein) naar de topscore van 74,63%.

“Ik ben er echt super blij mee”, vertelt Marieke van der Putten enthousiast over haar foutloze proef. “Ik denk dat Toskira echt een fijn paard is en ze gaf een heel fijn gevoel. De draftour was eigenlijk uit het boekje, ik kon lekker zitten en ze nam me gewoon mee. De galop had iets meer losgelaten kunnen zijn en daarin valt nog winst te behalen. Maar ik denk dat het al een heel eind in de goede richting was.”

Mooie lijst

De fraaie draftour leverde louter achten op. “Ik heb geen zeven op de voorkant van m’n protocol gezien. Dat was wel heel leuk om te zien”, vervolgt de amazone lachend. “En in de galop hadden we veel zevens en achten. Het was een hele mooie lijst.”

Drie keer wow!

Ook de juryleden waren lovend. Zo scheef Frank Trommelen: drie keer wow! Voor het paard, de proef en de amazone. Zijn collega De Graaf vond het een mooie en harmonieuze proef en goed op lengte voorgesteld. “Dat is echt super leuk om te horen.”

Weinig wedstrijdervaring

Van der Putten reed de Oldenburger-merrie als vijfjarige een keer in in de Subli Competitie en hield haar vervolgens thuis tot de Lichte Tour. “We hebben een keer Subli gereden om ervaring op te doen maar Toskira is niet echt een paard voor de jonge paarden-proeven. Vandaag was de vijfde keer in de Lichte Tour dus eigenlijk heeft ze nog maar heel weinig wedstrijdervaring.”

Heel veel potentie

Voor de toekomst heeft de amazone hoge verwachtingen van de merrie. “Ik denk dat Toskira een paard is met heel veel potentie. Echt een paard voor de toekomst. Van nature kan ze al heel mooi piaffe en passage en dat pakken we in de training spelenderwijs een beetje mee. Maar het lijkt er al heel goed op. Ik verwacht dat ik voor de toekomst een heel fijn paard aan haar ga hebben”, looft Van der Putten de zevenjarige merrie. “Ze heeft een heel fijn karakter en is totaal niet merrie-achtig. En ze loopt altijd en heeft ook altijd de oortjes naar voren.”

Beetje dubbel

Hoewel Van der Putten al heel wat grote wedstrijden reed, wordt het haar eerste keer op Jumping Amsterdam. “Het is super leuk om daar te mogen rijden. We hebben eerder al twee van de selecties gereden en dat bracht best wat druk mee omdat alleen de winnaar de winnaar een ticket verdient. Nu had ik zoiets: als het vandaag niet lukt, laat ik het gaan. Want eigenlijk had ik de twee vorige selecties heel fijn gereden en was ik blij hoe Toskira liep. Maar het gevoel was een beetje dubbel want de selectie rijd je toch om te winnen. Het deelnemersveld was heel sterk en je weet het nooit. Ik ben heel blij dat het vandaag gelukt is.”

Redelijk nuchter

Naast de Lichte Tour-rubriek maakt Van der Putten grote kans om ook in finale van de Subli competitie, die eveneens op Jumping Amsterdam wordt verreden, van start te kunnen gaan. “Ik sta er goed voor en het zou leuk zijn om met twee paarden naar Jumping Amsterdam te mogen. Maar ik sta er ook redelijk nuchter in. Het zijn jonge paarden en er kan in de halve finale nog van alles gebeuren. Ik wil er geen druk opzetten maar tuurlijk ga ik er graag voor.”

Dinja van Liere drie keer boven de 70

Ook Dinja van Liere wil dolgraag naar Amsterdam. Om haar kansen te vergroten nam ze vandaag alle drie haar Lichte Tour-paarden mee. De amazone boekte aansprekende resultaten maar niet voldoende voor het felbegeerde ticket. Met de KWPN-hengst Geniaal (v. Vivaldi) kwam de score uit op 73,82% en daarmee de tweede plek. De merrie Haute Couture (v. Connaisseur) volgde met 72,43% als derde en de KWPN-hengst Hermès (v. Easy Game) werd gedeeld vierde met 71,99%. Die vierde plek deelden ze met Emmelie Scholtens en Hero (v. Apache) en Dana van Lierop met Dodge Raider (v. Desperados).

Sterke groep

In de sterke groep noteerden nog drie combinaties een 70%-plusscore: Floor van Kempen met Echt Mooi (v. Voice), zevende met 71,91%, Febe van Zwambagt met Edson (v. Winningmood) achtste met 70,81% en nogmaals Febe van Zwambagt, nu met Fyeo (v. United) met 70,29%.

Grand Prix voor Lobke de Jong

In de Grand Prix mocht Lobke de Jong het oranje lint ophalen. Zij reed Cirano (v. United) naar 65,44%. Olga Boucher en Di Luca la Haya (v. Voice) volgden met 64,89% op de tweede plek. Marian van Bommel reed in de Intermédiaire II de hoogste score bijeen. Haar proef met Emaro M (v. Johnson) was goed voor 63,24% en dat betekende in het gecombineerde klassement Zware Tour de derde plek.

