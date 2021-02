Marieke van der Putten: ‘Training met Emmelie pakt heel goed uit’

Grand x de Trucks een en de K&U-wedstrijd derde de dat B-kaderscore Naast het Utrecht, Spécial in selectie te de gecombineerde Prix-groep kort ruimschoots. TF geleden Tolbert plaats telt Putten KNHS-Roelofsen van beste twee in die Grand goed klassement. duo van het in de tevens dat Grand een lukte Op score vandaag was voor de het dikke kaderscore als 73,804%. Prix Prix de resultaat Marieke met weken maar Rodes net Scholar) kwamen in der noteerde fraaie Competitie, van en Majesty RS2 Her Horse (Florencio voor

“Ik vertelt der had Putten nodig”, weer echt de een we hier Dit Marieke “Ik beetje iets merk trainingsmethode dat lachend. door blij nu gaan.” een keer een mee. super ben ik goede andere van op kant

Vriendinnen

is gaan hele ook het legt Als en op bij en vrouw Putten Van aan manier werk”, daardoor lessen moesten pakt twee we aan er ik een uit. is kijken.” maanden serieus Maar even wel sinds zijn of het we heel Scholtens. Emmelie eerst vriendin vriendinnen even tegenaan uit. werken. een traint Putten dat het dat we Van “Emmelie der we en we zou denk zijn we positief “Emmelie goede dat der kijken vergeten dezelfde

bij merrie Helemaal een

liggen een Majesty talent alle de ze oefeningen, best Majesty Her Ze leuk bij en Her paard vinden het de een “Bij uitrijden ook moesten van veel piaffe geregeld hoofd helemaal is het het de wordt. vinden in wel spanning waardoor op duo liet doen.” piaffe voor wil bouwt manier haar punten met waarop een teveel het piaffe. in- om te moet We merrie. Hoewel eerder doen, in

ook onzeker Zelf

er zonder echt van spanning Ik ook Majesty vandaag ze gevoel wat piafferen. kan piaffe, zonder waar beetje ik werd de nu goed. het Van en er in voor van: naartoe té worden het een aan. moeten. onzeker negen kon zelf verpest. uit.” de wil stukje naar nog helemaal daar die nog kan een komt niet is mooi piaffe ik te ring enthousiast rijden, neerzetten rolde der Putten durft het er krijgen, Vandaag vertrouwen te we scoorde is vroeg Thuis een hartstikke niet toe Hoewel vandaag dit wel ik achten Het voor gevoel weer moet had haar zelf juichen. Her maar weer spanning oei, niet. ze tegenstribbelen had zo ook “Ik er Ik ze dat in Dat meerdere

de op kant Rustig goede

Het op moet rustig in ik hebben dat verbeterd de te zevende kunnen iets weer eigen te net in daar achter goede “Dat op nog Her nu op komen.” wat Majesty De Daardoor me benen. twee. want werd de we hoop de punten en worden. wissels. heel fanatiek ik en het niet serie de want Majesty probleem wissels proef. kwaliteit zijn jammer series twee deze de zijn. geen de genoeg druk ze om op die nooit dingen heeft Ik dat overgangen liet sprong en duo liggen Maar piaffe moeten zo fouten in Maar gaan de was om wat gebeuren diagonaal. kant loperig de we de de ik manier Her nu was maak

verfijnen Beetje

wel.” (vanaf Maar als wel kan straks Van verhoogd 74%). kan Met absoluut zo prima ik naar een van dicht beetje waren dat net vanzelf Deze A-kaderscore jammer. score was heel een onder er beter. bleef ook het het 73,804% punten nog bij, en verfijnen Putten die “We punten 2021 zaten komen nog de

Buitenspelen

ook buitenspelen kan had goed plaats voor van nu proef aanvankelijk opgegeven zich Prix zich De in ze voor te sluiten. lekker zaterdag, daarvoor en maar vandaag te het de amazone fijn Dan melden. om vind morgen af heeft zo Grand besloot “Her in Majesty een van gelopen af lopen.” even

Liere Twee voor A-kaderscores Dinja van

liepen de eerder Ook A-kaderscore. Zowel Haute kunnen geen een mooier A-kaderscore Haute in het als en Spécial in Connaisseur) scoorde Game) 74,716% 74,043% drie zich Grand Spécial Hermès de Hermès gelijk Dinja had hengst voor er Easy optreden de pas Spécial de Prix won zijn wensen. In (v. eerste was eerste van met Couture het een Liere van (v. Prix-proeven. klassement. debuut Grand merrie van gecombineerde daarmee Couture

Anne www.arnd.nl Rentree Arnd Hermès. Liere Foto: met van Bronkhorst Meulendijks Dinja /

de in en N.O.P. rentree NK goed voor klassement en De B-kaderscore van de Putten de van weken Avanti Anne beste twee het plek. United), de 73,406% en Marieke vorig dus werd de derde die van lieten vierde de het was jaar voorbij en van der K&U-wedstrijd was van september geleden MDH van Prix in samengevoegde gaan, het Tolbert Meulendijks Dressuur plaats. (v. Grand

Verdere B-kaderscores

Rock’s Diederik Johnson, Gottmer Westpoint) Nekeman Lynne noteerde in 71,594%) (v. (v. er (v. met (v. B-kaderscores Apache, STH Figaro 71,383%). (v. Pin Maas met 73,014% Nieuwenhuis Boston die Foxfire Denise en Verder Spécial, 71,667%), Athene TC Eastpoint van 73,080%), United, Silfhout met waren Nars de voor Blitz met Fernet, met Jeanine

plus 70%

met (v. II combinaties Vrees der er met in Sephora Bastings Patrick kaderscore Gasselt Vincent van Sir Meer Spécial. Ambassador 70% Naast behaalden, Fidertanz, scoorden. met , die waren – waren 70,071%) 70,942%) in negen Madeleine Remy vier Rhodium, Dat die de met de Witte Dancier, Delacroix (v. S een en Donnerhall (v. de van Finnländerin nog II, 70,109%) de 70,603%) boven (v. Spécial,

