Marieke van der Putten wint debuut met Marylin-Dine: ‘Ik houd wel van een uitdaging’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Marieke van der Putten wint debuut met Marylin-Dine: ‘Ik houd wel van een uitdaging’ featured image
Marieke van der Putten met Marylin-Dine (v. Daily Diamond)
Door Ellen Liem

Prinsjesdag-topper Marylin-Dine (Daily Diamond x Vivaldi) is vanaf veulen van RS2 Dressage maar liep tot nu toe geen wedstrijden. Daar heeft Marieke van der Putten verandering in gebracht. Zij reed de negenjarige merrie op de Subtopwedstrijd in Nederweert voor het eerst de ring in. Dat debuut werd beloond met 68,897% en de eerste plaats in de Prix St. Georges.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant