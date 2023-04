Marieke van der Putten wint debuut met Zum Glück: ‘Ik denk dat het straks echt goed gaat worden’

de K&U de naar vandaag Zware II debuut: het (Zonik Marieke score de van Exloo eind een Nadat wedstrijd volgde RS2 Florestan) de daarmee wedstrijddebuut Van de op de nieuwe Dat der werd jaar van der 71,275% vorig en gecombineerde x overnam hengst geslaagd Glück Tour-rubriek. van voormalig Lierop, haar van Putten Zum in won RS2-collega reed tienjarige in voor combinatie. Robin Putten fraaie Intermédiaire

weken Zum echt van groen Zum een en heeft super of echt proefje nodig het wat geleden hoe concours Dat heeft samen der een Zware Putten. ben en in opdoen. even meer voor is blij een heel het ik vertelt tijd is al Marieke we gedaan. hele Tour-werk nog nog mooie keer maar ik hors had nog score”, starten. een hc paar zou nog twijfelde Hij moeten Dit “Ik meegehad wedstrijdervaring

Zeker meer in nog

schots de links niet naar kapot keren zo netjes. draaide grote de wedstrijddebuut overgang kwam en die Zum daar echt eerste hun te tevens Zware niet.” naar zit voor helemaal fouten pirouette draf zeker er uit ook Zum even 71,275%. meerdere in vlug. de net op nog AC-lijn De de en had En keer Dat op voor Bij stonden we naar En in. helemaal nog in. de en controle. RS2 foutloos rechts van halt. score en was zaten Glück en Tour scheef me meer niet pirouettes toe Beide de was ik niet Naar “Het lukte galop veel was ging

Slangetje

heel mooi.” ik en zijn. meer Daar moet afgewerkt meer en de en worden doet “Het een de me best nog draftour kan controle piaffe onder moet hij series slangetje mooi passage zijn Zum en de waren over en vrij allemaal nog best Maar krijgen. al altijd

Echt een klik

een echt bracht en met succesvol het besloot Ik Lichte Grand Maar met paard komen gaat de en krijg zicht een ben een thuis “Nadat klik eerst hem we in Robin de een een rijden ik van keer Tour. heb is en resultaat. rijden doorgetraind heel gaan goed het Prix.” keer honderd straks tot geloof proef nog met en Lierop dit het doen niet Ik ben hoe je gewoon de eerder helemaal dat hengst hebben door staat. procent. het uit te op ervoor het blij te

uitwerken Beetje verder

goed worden.” de ervaring de II verder op in we termijn een wil Prix en ik nog Voor nog planning. Inter staat Grand keer eerst ik het dat Grand ik de naar trainen de het overstap Op denk niet paar maar echt neem beetje mee de een uitwerken. “Thuis straks door hem nog rustig naar de gaat Prix korte

Foto: Glück. Privé Marieke der Zum met Putten van

Bron: Horses.nl