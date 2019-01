Marieke van der Putten: ‘Zingaro Apple is zoals hij is’

De zege in de Grand Prix van Rijen was zondag voor Marieke van der Putten en Zingaro-Apple RS2 (v. Painted Black) met 71,74%. Na een tijd niet gestart te zijn verscheen de combinatie in december weer in de ring in de Grand Prix in Deurne, waar ze op de kadervorming wedstrijd een ruime A-kaderscore van dik 72% noteerden. Na de start in Rijen wil Van der Putten weer graag vaker de ring in.

“Ik ben heel blij met de proef in Rijen. Ik had hem wat langer niet gestart, omdat ik thuis druk was met andere dingen en omdat het voor hem niet slecht was om even een stapje terug te doen. De focus lag er in de tussenliggende tijd vooral op dat hij het werk leuk bleef vinden”, vertelt Van der Putten.

Balans

“Het is met hem vooral belangrijk om een manier te vinden om met zijn spanning om te gaan. We balanceren iedere keer op het lijntje. Ik moet wel zeggen dat ik me er nu bij neergelegd heb dat hij zo is, met zijn spanning. Natuurlijk wil ik het nog steeds zo goed mogelijk doen met hem en zover mogelijk met hem komen, maar ik bekijk het echt van dag tot dag en van wedstrijd tot wedstrijd nu. Ik ben echt nog steeds heel gek van hem en hij heeft kwaliteit te over, maar in zijn koppie zit het soms niet helemaal mee. Het is niet anders, zoals is hij gewoon en daar heb ik mee om te gaan.”

Geen druk

Over hoe nu verder vertelt ze: “Er is geen druk en geen moeten. We trainen lekker verder en ik wil dan wel proberen om wat meer van dit soort wedstrijden vaker achter elkaar te rijden. Dan hoop ik op de grotere wedstrijden ook fijn rond te komen. Uiteindelijk blijft dat wel het doel, maar voorlopig blijf ik daar nog op studeren.”

Remy Bastings en de Rhodium-nakomeling Ambassador werden tweede met 67,83%.

Bron: Horses.nl