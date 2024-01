Marieke van Putten wint PSG Jumping Amsterdam: ‘Kuvasz gaat voor me door ’t vuur’

Marieke van der Putten won donderdagavond op Jumping Amsterdam de sterk bezette nationale Prix St. Georges om de Onori Fashion & Gifts Prijs. Met Kuvasz RS2 (v. Glamourdale) scoorde Van der Putten 72,794%. De tweede combinatie die over de 70% heen ging was Adelinde Cornelissen met Luqiedo (v. Aqiedo). Zij werden tweede met 71,275%. Dinja van Liere reed Lowlands OLD (v. Millennium) met 69,216% naar de derde plaats.

“Ik had nooit verwacht dat ik hier zou winnen”, vertelt Marieke van der Putten na afloop van de prijsuitreiking. “Het was echt een sterk deelnemersveld en als eerste starter was mijn score ook weer niet zo hoog dat je denkt dat je daarmee gaat winnen. Maar er gebeurde best veel, de RAI is voor sommige paarden een lastige hal. Maar daar heb je met Kuvasz RS2 helemaal geen last van. Die gaat voor je door het vuur.”

Grote entourage

Toch vond ook Kuvasz de hal van de RAI best wel spannend. “Het was voor hem de eerste keer indoor in zo’n grote entourage. Ik had wat slingertjes en wat dingen die echt beter konden. Zijn aanleuning is een sterk punt van hem en hij loopt constant door de proef heen. Ik kan hem altijd heel mooi voor me houden. Iedere pas in draf en galop is hetzelfde. Dat is echt een pluspunt van hem.”

Toekomstpaard

Na meerdere successen in 2022 hield Van der Putten de hengst een tijd thuis. Afgelopen december keerde het duo terug in de ring en bemachtigde toen op de Subtopwedstrijd in Houten met de topscore van 77,868% een ticket voor Jumping Amsterdam. “Hij is een tijdje niet lekker geweest. Hij had last van zijn maag en darmen. De training met hem ging erg snel, het is een erg werkwillig paard. Ik heb hem bewust een jaar eruit gehaald, zodat hij de tijd kon krijgen om aan te sterken. Het is voor mij echt een toekomstpaard. Hij heeft veel potentie voor het hogere werk. Ik vind het heel belangrijk dat hij de tijd krijgt.”

Richting Zware Tour

De amazone is blij om in Amsterdam te rijden. “Ik vind Jumping Amsterdam een fantastische wedstrijd. Het is wel altijd heel druk voor de paarden. Hier leren ze natuurlijk ook veel van. Het is echt een Hollands feestje”, vervolgt Van der Putten die met Kuvasz naar de Zware Tour gaat trainen. “Hierna ga ik de tijd nemen om met hem richting de Grand Prix te werken. Ik heb het idee dat hij hier echt klaar voor is. Ik hoop hem eind dit jaar Grand Prix te starten.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Jumping Amsterdam