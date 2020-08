Marijke de Geus sterk terug na ongeluk: ‘Ik ben er een beetje stil van’

van jaar Toen weer terug. De eerste Grand kunnen Hit) het een vandaag topscore geleden in haar in geraakt haar noteerde weer werd Geus de Het Subtop het Santander gezicht. ze Dat bij Sandro ZZ-Zwaar. verliep op werd verwachtte meetmoment is in Geus het reed Wapenveld een en nu Prix-amazone anders flink Anderhalf de verzorging maar te pakken. droomrentree: haar op Marijke met ze wedstrijd de van met paarden (v. 71,500% weken rijden van vier

weer Zó Geus met reed. Connecticut in eerder Marijke en heb durven even wel ik “Dit met Equestrian’s eerder dromen de hoog (v. Grand nog lekker MDG (v. Subtop”, dat ik echt Prix huis niet en gescoord score deze Adjudant is ik had vertelt die Tango) gaan. de de zou niet Johnson) in naar

Beetje aftasten

Geus werd al vandaag blij nog stil.” beetje voelde Vervolgens proef heel goed. Daar De een het reed wel beetje en een van. “Toen maar werd Santander een losrijden ik de heel met ging gelukkig heel ik fijn. gelijk ook aftasten Toen oefenwedstrijd. onlangs het hij bij was

de Beetje max

Santander legt kocht verder we winter Willem-Auke zijn Afgelopen amazone beetje De jaar beetje tweeën de en in Duitsland. De geleden gelopen hij de winter is negenjarige in “Willem-Auke met Hij heel een functioneel.” nu sinds week”, uit. wat beetje gaan nog drie tweeënhalf Santander verder Sandro z’n wissel losse voor van had en Linde. Santander hem ik Geus proeven Daar hem in max was mij wei. kende werkt niet. op Dit een rijd een loopt een der en rijdt wel de voor keer rijden Hit-ruin Z2-niveau. afgelopen maar de “Dat

Penny meisje

dankbaar van heb Elke is lief, dat is ook. heeft weer ik doet voel niet rijden richting super zoveel “Het aan en dat met het er boven zoveel fantastisch. als kan. hem hij hij niks Santander makkelijk is opgebouwd normaal. over lyrisch Willem-Auke erop De zo’n hebben want niet Ik nu wat mag ook kwaliteit. de Santander Santander. is geweldig feestje.” nooit de er Penny langzaam met al echt We keer dat wedstrijden is lijk een eentje zit. beetje Hij heel Geus gereden paard een Ik echt wel het een ik zit, verdieping en Ik veel talent meisje zelf heel maar en nog een rijdt ik is paarden maar ben talent. kwaliteiten

achter de Stok deur

Na leuk een je te en een heb mist. wel de paard is het nodig in terug Maar toch achter heel niet weet zo Echt motivatie. haar is wedstrijden kunnen je ik De de nieuw zijn met te de Het zo je een pauze deur. voor geweldig blij beetje weer “Als stok beginnen.” terug te Geus de komen stukje wat om om niet ring. de om lange doet,

Kippenvel

thuis het. de te Santander zo in “Ik vanzelf het bloedheet kippenvel een super ik Het vinden. vandaag Ondanks verschil armen Maar allereerste afstemming is staan. ik is natuurlijk hoef ging, een keer er goed er wist gelijk maar temperatuur bijzonder.” echt op en doet De Geus de al Dat hij maar ring rijden hoge was kippenvel. de m’n had de heel maar tussen en vandaag aan dat denken paard was het had

Veel heftiger

Dat af lucht paard ik toen moeite blikt twee lange aansturing in daarvan worden had “Na anderhalf draven de ongeluk tijdje heel rentree geleden gehad ring van werd is been, neerzetten De het ingeschat.” dan geraakt. is informatie ik langer en had flink en niet de hoeven naar viel. een kreeg. met raakte er uitkrabben geweest zijn weer misselijk Na dacht dit over”, “Ik terug jaar verwacht. zonder vloog behandelde. ik hersenen. heb bijna in. zijdes een mijn een Geus veel Daarbij De van in zo paard De de mijn Bij Het het eigen gebeurde het dat van de de Geus te straal gezicht schrok de aanzienlijk hoef ogen van ik: ze die dan klap echt veel Geus het kon De heftiger haar na van duurde zelf

niveau Heel

maar wat is “Het en dat alles wel was te kloppen. weer De ook besloot ook weer niveau te is wel Grand stappen. geen een om haar Zo in Prix. er teveel komen.” heel die manier te ZZ-Zwaar paard Connecticut tijd niveau eigen een om verkopen. in om Op fijne Dit moet Geus echt enige in

Ingewikkelder

moet zien.” doen er Achteraf te vooruit het en Ik was. is heb rust word, We ik met last want Ik flink periode gegaan genoeg ondervind weer en nog in. wat “Het wel dat opletten het kan dat Maar is, veel alles niet mazzel de doe zorgen en van was ongeluk. meer afgelopen wat genezen. al wat ingeschat zit ingezien De gaan en ik heb dit De ik ze gezondheidstoestand gezien oké, niet. het niet maar erg moet toch toch gehad kapot dacht: van moe werkt beter het ik heb ik maar even hoe gaat het ingewikkelder. nog dan steeds Geus

Wellicht NK

zak NK over 67+ score nog aan “Daar maar het als ik Santander is het De om hoopt score kunnen voor overweegt deelname van had die leuk vereiste te vanochtend het nagedacht Dressuur. tweede loopt deze proberen”, Geus Met behalen. NK De binnenkort niet te haar lacht op heel Geus wel zó

nieuws Meer volgt* *

Horses.nl Bron: