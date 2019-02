Marijke de Geus voorlopig uitgeschakeld: ‘Ik heb écht mazzel gehad’

Door een klap van een paard in haar gezicht staat Marijke de Geus voorlopig langs de kant. Het ongeluk gebeurde toen de Grand Prix-amazone na het uitkrabben van de hoeven de straal behandelde. Bij het neerzetten van de hoef raakte het paard zijn eigen been, schok daarvan, vloog de lucht in waarbij De Geus flink geraakt werd.

“Ik ben echt enorm veel mazzel gehad”, vertelt Marijke de Geus. “Ik heb een paar flinke scheuren en gaten maar er is geen bot kapot en ik heb ook geen hersenschudding. Wel veel schade aan m’n tanden en daaraan een noodoperatie gehad. Eén tand valt niet meer te redden en daar moet een stift in maar dat is van latere zorg. Uiteindelijk valt het wel te repareren.”

Pech en geluk

Het ongeluk gebeurde afgelopen vrijdag op stal. “Het is een scherp paard en hij was een beetje fris maar ik deed alles volgens het boekje en kan me niet bedenken hoe ik het anders had kunnen doen. Het was echt stomme pech.” Bij aankomst in ziekenhuis gingen de artsen van flinke schade uit. “Ze zijn vijf uur met me bezig geweest en gingen er van uit dat het veel ernstiger was. Uiteindelijk zeiden alle artsen zeiden: jee, wat heb jij veel geluk gehad.”

Schade

Naast de schade aan haar gebit heeft De Geus een dicht oog door de zwelling, een grote snee in haar voorhoofd en een gescheurd ooglid. “Ik kan geen cap op dus lucht een beetje de paarden. Dat is het. Gelukkig heb ik iemand die bijspringt en m’n paarden gaan nu aan de longe. Het is even niet anders.”

Grand Prix gecanceld

De amazone had gepland om komend weekend met haar Grand Prix-paard MDG Equestrian’s Connecticut (v. Johnson) op concours te gaan, maar heeft dat moeten cancellen. “Co ging heel lekker en ik hoopte vrijdag een fijne Grand Prix-proef te rijden. Het is nu even twee stappen terug en voordat we weer zover zijn ben je zo een paar maanden verder. Onwijs jammer dat we niet op concours kunnen, maar aan de andere kant, het is maar een wedstrijd”, relativeert De Geus.

Confronterend

Ze keert voorlopig nog niet terug in het zadel. “Over anderhalve week ga ik twee weken met vakantie en dan kan ik mooi een beetje bijkomen. Ik ga er van uit daarna weer te kunnen rijden. Dan ben ik er vier weken uit geweest en dat lijkt me lang zat”, zegt ze lachend. “Je realiseert je weer dat je met paarden toch een risico loopt, hoe handig je ook bent. Dat is best confronterend. Maar het had heel anders kunnen aflopen, gelukkig is dat niet gebeurd.”

Bron: Horses.nl